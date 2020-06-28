Ви – наше майбутнє: яскраві та незвичайні привітання з Днем молоді

День молоді в 2020 році випав на 28 червня, коли святкується День конституції України. Свято було засновано ще за часів СРСР, коли уряд встановив дату святкування (в останню неділю червня) в 1958 році. В 1994 році президент України Леонід Кравчук підписав указ про відзначення Дня молоді без зміни дати (також в останню неділю червня). Цей день є можливістю мотивувати дітей, близьких, подбодлить їх і похвалити за успіхи.

STYLER зібрав найбільш яскраві та незвичайні привітання з Днем молоді у віршах, прозі і навіть листівках!

Хай живе молодь України

Дуже весело, яскраво, радісно,

Завжди будьте дружні і єдині,

Хочу побажати вам позитиву!

Всім, хто юний і, звичайно ж, молодий,

Я бажаю від життя брати все!

Хай щастя завжди буде привід,

Кожна мить нехай вам радість несе!

***

Відклади всі важливі причини,

Всі справи, турботи відклади.

Молодь гуляє України,

Нашої славної неньки землі.

З Днем народження тебе я вітаю,

Будь завжди таким же молодим.

Багато планів, сил тобі бажаю,

Щоб ти завжди був непереможний.

Щастя в житті, радості і віри,

В те, що життя прекрасне і світла.

Будь завжди і всюди тільки першим,

І гуляй всю ніч ти, до ранку!

***

У день молоді я, друзі,

Прошу вас тільки про одне:

Не вірте всім підряд, не можна!

Живіть своїм розумом.

Любіть свою батьківщину,

Степовий простір, лісову тінь,

Адже не в борг її дають,

Не на один лише день!

***

Мрій! Танцюй і запалюй!

І ніколи не сумуй!

Бережи хороших друзів!

Зі святом! З Днем молоді!

***

Золоті роки молодості. Адже попереду стільки справ, стільки вершин, які ви намітили підкорити. Сьогодні День молоді. Я хочу щиро привітати вас і побажати добра і миру, радості та удачі. Нехай обраний вами шлях, обов'язково приведе до щастя. Нехай Господь допомагає вам у всіх починаннях. Любіть красиво, працюйте і навчайтесь на славу, будьте господарями своєї долі. Ви - наша опора і надія. Успіхів і удачі вам у всьому. Нехай фортуна завжди вам посміхається.

***

Просто молоді ми дуже,

Від проблем не втікаємо.

Захочемо — так, між іншим,

Навіть будні стануть раєм!

Заради такого свята,

А червень — рукою подати,

В Україні будуть знову

Від усіх юних слова чекати.

Якось впораємося, піднімемо.

... молодь завжди сильна!

Рідна мати, Україно,

У нас ти одна!

***

Молодість – безцінний час, коли закладається міцний фундамент майбутнього, на якому належить будувати щастя для себе і рідних. У День молоді я вітаю тебе і бажаю цінувати кожну мить, дбайливо зберігати найкращі спогади та, мріючи про більше, радіти всьому хорошому, що є в нашому житті!

***

Що може бути краще за молоді роки,

Здоров'я, радості, успіхів?

Бажаємо вам всіх заходів золотих,

Друзів і кохання без перешкоди.

Нехай ці роки на все ваше життя

Стануть запорукою великого щастя,

Нехай чистота ваша, ваша честь

Зможуть прогнати долі всі негоди!

***

Хто ще молодий, тому море по коліно, він поки що нічого не боїться і все ще вірить в мрію. Нехай ця віра живе до тих пір, поки мрія збудеться, адже відомо, що мрії — це погляд оптиміста в майбутнє.

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З Днем молоді України! Бажаю яскравих і чудових днів, веселих та запальних ночей. Нехай по життю супроводжує відмінний настрій і вірна удача, нехай твоя молодість буде сповнена енергії і щастя, хай тобою рухає сила цілеспрямованості і любові.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про історію та значення свята День молоді в Україні.

Також ми публікували листівки з Днем конституції України, який співпадає з святкуванням Дня молоді.