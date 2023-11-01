"Надо похлопать всем девушкам на фронте". Бойцы 3-й ОШБр вляпались в сексистский скандал (видео)

Во время YouTube-шоу "Движ" Виктор Розовый и бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады включили сексистские предубеждения и возмутили ответами женщин, которые также защищают Украину от врага.

О том, кто именно из гостей вызвал возмущение в сети и дал некорректный ответ на вопрос о пользе женщин на войне, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Бойцы 3-й ОШБр выразили свое мнение о пользе женщин на войне

Суть скандала заключается в том, что в течение эфира одна из женщин в зале, по имени Любовь решила спросить у военных, каким образом женщины могли бы помочь на фронте.

В ответ один из бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады Виктор Розовый сказал: "Я промолчу". И почему-то именно его слова вызвали волну смеха со стороны бойцов.

Но военный по прозвищу "Исток" решил не молчать и перебивая смех ребят высказался. Однако после его слов "девушки нужны для работы" в зале снова раздался смех и военный дал четкий ответ, возмутивший сеть и женщин.

"Я скажу сейчас серьезно. Девушки могут выполнять делопроизводственные, административные функции, могут заниматься по составам. Есть военные профессии, на которых могут работать девушки. Но вот у меня есть просьба к девушкам, очень большая: когда вы приобщаетесь к Вооруженным силам, не надо себе сразу придумывать, что вы снайпер, марксман или еще что-то. Это профессии, к которым приходят из-за продолжительного труда",- ответил мужчина.

По словам бойца, девочка, как бы там ни было, все равно немного слабее мужчины. Впрочем, он согласился, что женщины на фронте все же нужны.

"У нас есть девушки, которые работают в пехоте, есть девушки-марксмены. Но это сильные духом и крепкие физически", - добавил "Исток".

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После этого у воинов спросили, кого среди боевых медиков больше: ребят.

Военный с позывным "Гном" заявил, что больше мужчин, а девушкам тяжело быть боевыми медиками и на поле боя он их "не особо видит".

После этого конфликт не затих, ведь к бойцам обратилась женщина из зала, которая четыре года провела на войне как боевой медик в составе 72-й бригады. Она возразила, что среди боевых медиков-женщин, находящихся на фронте, немало. А также женщина заметила, что это ложь, что они не выдерживают.

После такого заявления "Исток" опять же заметил, что они не пытались унизить девушек, но есть стереотипы, которые иногда оправдываются и девушкам нелегко бегать в брониках, как и некоторым ребятам. Есть воюющие девушки и им очень большая благодарность", - сказал военный.

"Мы не хотим этот факт унизить", - говорит "Исток"… "Я считаю, надо похлопать девушкам, которые воюют за Украину".

"А еще похлопать детям, которые воюют... [аплодисменты] и похлопать псам, которые воюют" [аплодисменты]", - добавляет Витя.

"Синонимический" ряд "женщины, дети, собаки" раздается еще раз в контексте позднейшего разговора гостей о тех, кто "должен идти на войну".

Между тем напоминаем, что сейчас в армии служит более 40 тысяч женщин. Еще неизвестно количество женщин и девушек, занимающихся волонтерством.