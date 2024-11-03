"Долго плакал": украинский певец-гей посвятил песню Ирине Фарион

По словам артиста, его композиция - "одновременно исповедь и завещание: любить, уважать и беречь свой родной язык".

"Когда я узнал об убийстве Ирины Фарион, долго плакал, потому что для меня в этом был большой символизм. Для меня фигура госпожи Фарион - это образ хранительницы украинского языка, а выстрел в нее - очередной выстрел и попытка убить, искоренить наш язык. Когда закончились слезы, пришли строки. В этой песне много энергии: в ней любовь, уважение, надежда и ярость. Для меня это исповедь и завещание, потому что так хочется, чтобы голоса потомков звучали именно на украинском языке, а не на языке страны, которая нас активно истребляет не только с 2014-го, а веками", - говорит певец.

ANDRUX хочет, "чтобы мы навсегда перестали праздновать культуру врага, оправдывая плоды насильственной русификации теплыми воспоминаниями, связанными именно с русским, а не украинским языком".

"Язык всегда имел, имеет и будет иметь значение, поэтому несмотря на желание выпустить эту песню сразу же, я придержал ее до дня языка, чтобы усилить ее голос, который надеюсь откликнется и побудит к изменениям многих", - резюмировал певец.

Напомним, что 19 июля на украинского политика, языковеда и активистку Ирину Фарион было совершено покушение во Львове. Она получила огнестрельное ранение в голову, в результате которого умерла в больнице в тот же день.

25 июля правоохранители задержали нападающего, которым оказался 18-летний футболист, уроженец Днепра Вячеслав Зинченко. Сейчас он находится под стражей. Следствие считает, что парень - только исполнитель. Также не исключается "росийский след".

Фарион была известна своей принципиальной позицией, борьбой за украинский язык и культуру. Ее смерть стала огромным ударом для украинского общества. Многие политики, общественные деятели и простые граждан выразили соболезнования родным и близким погибшей.

Кто такой ANDRUX

Певец сочетает в своей музыке разные жанры, от поп-музыки до электроники, создавая богатый звуковой ландшафт. В своих песнях Богдан часто затрагивает социальные проблемы, вопросы самоидентификации и любви.

ANDRUX (фото: instagram.com/andruxmusic)

Сейчас он живет в США, но активно популяризирует украинскую музыку за границей. Певец является открытым геем и активно защищает права ЛГБТ-людей.