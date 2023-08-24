"Чужая страна - чужая судьба..." За чем скучают украинские подростки в Польше

"Скучаю по бабушкиным историям"

От многих слышала: "Здесь не такой вайб, как в Украине". Это свидетельствует о разнице в настроениях и атмосфере между нынешней и довоенной жизнью украинских подростков за рубежом.

Немного расскажу, по чем именно я скучаю.

Грусть, переполняющая мое сердце, приходит из воспоминаний о том времени, когда все было так знакомо и уютно. Помню, как свободно общалась без переводчика, а каждый понимал мои слова и чувства.

Тихие прогулки с друзьями, когда только одно желание - растянуть время, чтобы встретиться с родителями позже…

Даже те же украинские супермаркеты, где все всегда было так опрятно и ухожено, оставляют яркие воспоминания в моей памяти.

Мои родственники, такие дорогие сердцу, теперь кажутся далекими. Ностальгия по тем летним дням, когда утром шла по росе к бабушке, чтобы выпить кофе с булочками, которые она только что приготовила. Сидела сонная, слушала ее впечатление от только что закончившейся телемелодрамы, я всегда радовалась и смеялась. Просвирки, которые все время привозил мой дедушка по возвращении из церкви. Ничто не сравнится с тем неповторимым вкусом.

Да, скучаю по тем мгновениям, в которые уже не вернуться, по своему родному дому, который остался далеко за горизонтом. Но в этих воспоминаниях есть тепло и любовь, которые хранятся в моем сердце.

И хотя теперь мой мир расширился, а Польша стала новым домом, мои мысли и эмоции всегда останутся в "вайбе" Украины, который никогда не забудется.

Украинские подростки в Польше скучают по дому (иллюстративное фото: Getty Images)

Что украинским подросткам "не так" в Польше

Культурное разнообразие

В Польше разнообразное культурное наследие, на которое влияет смешивание различных этнических групп, национальных традиций и исторических событий. Однако украинцы в Польше часто скучают по родной культуре, традициям и обычаям, которые отличаются от привычных им, и это вызывает чувство отчуждения. Например, мы ощущаем определенную потерю связи со своей идентичностью во время важных религиозных или национальных праздников.

Языковой барьер

Переезжающие в Польшу украинские подростки обычно сталкиваются со сложностями в усвоении польского языка. Это создает чувство отчуждения и интеракцию с местными сверстниками. Да, со временем и практикой освоения языка становится менее сложным, но всегда остается вызовом. Подавляющее большинство из нас ждет победы Украины, чтобы вернуться на родину и общаться на родном языке.

Кулинарная палитра

При переезде в другую страну, особенно когда она имеет свою собственную кулинарную традицию, может быть трудно адаптироваться к новым продуктам и специям. Так происходит со многими из нас - украинскими подростками. Возьмем, к примеру, борщ. Польский борщ (баршч) может содержать различные виды мяса (если вообще содержит), такие как свинина или колбаса, а также много корнеплодов и специй. К этому со временем привыкаешь, но желание съесть украинский борщ на родине, в собственных домах никогда не исчезнет.

Стиль жизни и развлечения.

В Польше сегодня проходит много разных культурных и спортивных активностей, а разнообразие развлекательных мероприятий просто поражает. Когда-то в Украине было так же. Но в последнее время, очевидно, развлечения отошли на второй план. И хотя юные украинцы в Польше могут себе позволить концерты и другие активности на любой вкус, было бы лучше, если бы ходить на выступления своих любимых артистов можно было в родной стране…

Большинство юношей и юношей хотят вернуться домой - в Украину (иллюстративное фото: Getty Images)

Одним словом, могу сказать, что находящиеся в Польше украинские подростки ощущают сложную эмоциональную нагрузку.

Скучая по родным, родному языку и культуре, они сталкиваются с вызовами адаптации в новом окружении.

Но вместе с тем подавляющее большинство тех, с кем я общаюсь, уверены: скоро вернутся на родину. В дом. Освобожденный от российских захватчиков.