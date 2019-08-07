Перехожі вчинили жорсткий самосуд над грабіжником жінок в Києві (відео)

Грабіжник зривав з киянок золоті ланцюжки
Грабіжник жінок в Києві поплатився за свої злодіяння. Небайдужі перехожі спіймали чоловіка на гарячому і вчинили над ним самосуд. Відповідне відео опублікував ресурс "Київ Оперативний" у Facebook.
У повідомленні йдеться про те, що чоловік за годину до того, як було зняте це відео, зірвав з жінки золотий ланцюжок. Згодом він намагався повторити злочин, але його спіймали.
Чоловіка забризкали сльозогінним газом і викликали правоохоронців. Зголом з'ясувалося, що злочинець раніше був двічі засуджений.
"На щастя, це побачили небайдужі громадяни, які дали понюхати йому газку та попросили затриматися до приїзду поліції", - сказано в повідомленні.
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Грабіжнику в Києві вчинили самосуд (відео: facebook.com/KyivOperativ)
В коментарях користувачі похвалили перехожих за небайдужість. Дописувачі вважають, що йому ще "мало дали", треба було "більше терену".
Грабіжнику в Києві вчинили самосуд (скрін: facebook.com)
Нагадаємо, нещодавно в центрі Києва пограбували відомого журналіста. В нього викрали знімальну техніку загальною вартістю більше 150 тисяч гривень.
До речі, нещодавно в Києві сталося курйозне пограбування. Злодій проник в одну із столичних аптек і вкрав кілька упаковок таблеток з віагрою.