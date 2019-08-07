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Перехожі вчинили жорсткий самосуд над грабіжником жінок в Києві (відео)


Грабіжник зривав з киянок золоті ланцюжки

Грабіжник жінок в Києві поплатився за свої злодіяння. Небайдужі перехожі спіймали чоловіка на гарячому і вчинили над ним самосуд. Відповідне відео опублікував ресурс "Київ Оперативний" у Facebook.

У повідомленні йдеться про те, що чоловік за годину до того, як було зняте це відео, зірвав з жінки золотий ланцюжок. Згодом він намагався повторити злочин, але його спіймали.

Чоловіка забризкали сльозогінним газом і викликали правоохоронців. Зголом з'ясувалося, що злочинець раніше був двічі засуджений.

"На щастя, це побачили небайдужі громадяни, які дали понюхати йому газку та попросили затриматися до приїзду поліції", - сказано в повідомленні.

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Грабіжнику в Києві вчинили самосуд (відео: facebook.com/KyivOperativ)

В коментарях користувачі похвалили перехожих за небайдужість. Дописувачі вважають, що йому ще "мало дали", треба було "більше терену".

  • Ще один доказ того, що спецзасоби самооборони потрібні, аби діждатися поліцію.
  • Потрібно було йому дати черевик понюхати кілька разів.
  • Без звуку дивишся, прям Гамлет. Така драма в діях.
  • Ну так ломбардів, напевно, не менше ніж аптек, того і промишляють. В одні двері - продав, в сусідній - прикупив.
  • А чого в нього очі не заплили і губи не висять на плівках? Да й взагалі немає переливів кольорів русського триколора?

Грабіжнику в Києві вчинили самосуд (скрін: facebook.com)

Нагадаємо, нещодавно в центрі Києва пограбували відомого журналіста. В нього викрали знімальну техніку загальною вартістю більше 150 тисяч гривень.

До речі, нещодавно в Києві сталося курйозне пограбування. Злодій проник в одну із столичних аптек і вкрав кілька упаковок таблеток з віагрою.

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