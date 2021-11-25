Взимку краще: чому орендувати заміський будинок вигідніше в осінньо-зимовий період

Через пандемію, що спричинила низку карантинів і посилила побоювання українців щодо перебування в людних місцях, багато хто замислився про переїзд із густонаселених міських районів за місто. Гарний спосіб спробувати такий формат життя та визначитися чи підходить він – орендувати будинок.

Про те, які переваги має довгострокова оренда заміського будинку саме в осінньо-зимовий, а не весняно-літній період – в авторській колонці для РБК-Україна Realty розповідає експерт з нерухомості, брокер агентства RE/MAX Central і видавець журналу "Загородная недвижимость" Валерій Захаров.

Логічне питання – а навіщо взагалі орендувати будинок взимку. Адже найкраще в заміському способі життя – це насолода від дозвілля на природі. Річка, зелена травичка, засмагання на шезлонгу, квіти, ягоди з куща та фрукти з дерева – ось за що ми любимо приватні будинки. А не голі дерева та низьке небо над головою, чого нам вистачає і в місті. Маю кілька аргументів "за".

Взимку дешевше

Обираючи будинок для оренди, люди звертають увагу на кілька основних особливостей: місце розташування, чи зручно діставатися додому, яка довкола інфраструктура та чи подобається сам будинок. Однак усі ці складові – константа, мало які з них змінюються залежно від сезону. Інше питання ціна. Вартість будь-якого товару – це один з найважливіших чинників нашого рішення про те, чи будемо ми взагалі його брати.

Так ось, у сегменті довгострокової оренди заміських будинків чітко прослідковується сезонність попиту. Відповідно, це прямо впливає на вартість оренди. Надійної статистики щодо вартості довгострокової оренди приватних будинків в Україні немає. Однак із власного професійного досвіду я знаю, що різниця між зимовим і літнім періодом може досягати в середньому 25-35%.

Звісно, тут треба зважати ще й на загальну динаміку вартості оренди, яка останні два роки є виключно позитивною. Зокрема, протягом 2020 року вартість довгострокової оренди заміських будинків виросла по всіх сегментах у 1,5-3 рази залежно від локації та об’єкту. Цього року ціни залишилися на рівні минулорічних, якщо й були коригування, то незначні. Однак загалом за ті гроші, які ви заплатите за три літніх місяці, ви зможете орендувати будинок у низький сезон протягом чотирьох місяців – тобто отримаєте місяць чистого профіту.

Пробний період

Орендувати будинок на кілька місяців – це гарний спосіб потестувати заміський спосіб життя для тих, хто розглядає можливість купівлі власного. Для людини, яка звикла жити в квартирі, після переїзду за місто відкривається новий світ, повний несподіванок та почасти навіть прикростей. Чи знає така людина, як косити газон, як обприскувати плодові дерева та що робити, якщо в будинку зламається котел? Чи буде вона готова постійно їздити в місто, не мати поруч своїх друзів і можливості швидко зібратися та піти в кіно, ресторан чи на виставку? Чи є бажання та можливості доглядати за будинком і територією самотужки чи зайнятися пошуком персоналу? Фото: facebook.com/nedvizhimostukrane

Уявіть, що ви придбали будинок своєї мрії, витратили на нього чималі гроші, а потім з’ясували, що це не тільки літня казка, але й цілорічна робота, до якої ви не дуже були готові. Так ось, саме в осінньо-зимовий період ви зможете зрозуміти, чи буде вам комфортно жити за містом у власному будинку протягом усього року, а не лише влітку. Щоб було зрозуміліше, нагадаю відому пораду не плутати туризм з еміграцією. Коли ви приїжджаєте кудись за кордон на кілька днів, ви бачите лише найкраще, адже саме за цими враженнями ви й приїхали. Варто ж спробувати пожити в іншій країні протягом тривалого часу, як з’ясується, що все не так привабливо та має безліч нюансів. Це не обов’язково зіпсує вашу думку про країну, але точно її змінить.

Те ж саме стосується такого серйозного кроку як купівля власного будинку. Якщо ви ніколи не пробували цей стиль життя, почніть із кількамісячного тест-драйву взимку.

Правильний вибір

Нещодавно, вже в листопаді, одна знайома запитала мене, чи знаю я, де можна орендувати заміський будинок на Новий рік. Я змушений був її засмутити, сказавши, що в листопаді вже неможливо або вкрай важко знайти такий варіант – усе бронюють задовго до цього свята.

Так само і з літнім сезоном. Якщо ви надумаєтесь орендувати будинок на наступне літо, то про це потрібно дбати вже зараз. Навесні буде пізно: вибір якщо й залишиться, то зовсім невеликий. Швидше за все, якщо й буде з чого обирати, то це або з дуже дорогих, або з нецікавих пропозицій. Або, що цілком імовірно, з одночасно – дорогих і нецікавих.

Якщо ж ви задумаєтеся про довгострокову оренду будинку на літній період уже зараз, то варто зараз вже й укладати договір оренди. Це дасть вам змогу розраховувати на сезонну знижку від власника, чий будинок зараз стоїть і не приносить ніякого прибутку, а також захистить від весняного зростання цін. Судячи з тенденцій останніх років, я переконаний, що наступної весни вартість оренди помітно збільшиться порівняно з минулою весною. Тож я щиро пропоную не зволікати та зробити цей нестандартний маневр – спробувати орендувати гарний будинок у зручній локації за найбільш привабливою ціною вже зараз.

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