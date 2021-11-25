Зимой лучше: почему арендовать загородный дом выгоднее в осенне-зимний период

Из-за пандемии, которая вызвала ряд карантинов и усилила опасения украинцев относительно пребывания в людных местах, многие задумались о переезде из густонаселенных городских районов за город. Хороший способ попробовать такой формат жизни и определиться подходит ли он – арендовать дом.

О том, какие преимущества имеет долгосрочная аренда загородного дома в осенне-зимний, а не весенне-летний период – в авторской колонке для РБК-Украина Realty рассказывает эксперт по недвижимости, брокер агентства RE/MAX Central и издатель журнала "Загородная недвижимость" Валерий Захаров.

Логичный вопрос – а зачем вообще арендовать дом зимой. Ведь лучшее в загородном образе жизни – это наслаждение досугом на природе. Река, зеленая травка, загара на шезлонге, цветы, ягоды с куста и фрукты с дерева – вот за что мы любим частные дома. А не голые деревья и низкое небо над головой, чего нам хватает и в городе. Имею несколько аргументов "за".

Зимой дешевле

Выбирая дом для аренды, люди обращают внимание на несколько основных особенностей: местоположение, удобно ли добираться домой, какая вокруг инфраструктура и нравится ли сам дом. Однако все эти составляющие –константа, мало какие из них меняются в зависимости от сезона. Другой вопрос цена. Стоимость любого товара – это один из важнейших факторов нашего решения о том, будем ли мы вообще его брать.

Так вот, в сегменте долгосрочной аренды загородных домов четко прослеживается сезонность спроса. Соответственно, это прямо влияет на стоимость аренды. Надежной статистики по стоимости долгосрочной аренды частных домов в Украине нет. Однако из собственного профессионального опыта я знаю, что разница между зимним и летним периодом может достигать в среднем 25-35%.

Конечно, здесь нужно учитывать еще и общую динамику стоимости аренды, которая последние два года является исключительно положительной. В частности, в течение 2020 года стоимость долгосрочной аренды загородных домов выросла по всем сегментам в 1,5-3 раза в зависимости от локации и объекта. В этом году цены остались на уровне прошлогодних, если и были корректировки, то незначительные. Однако в целом за те деньги, которые вы заплатите за три летних месяца, вы сможете арендовать дом в низкий сезон в течение четырех месяцев – то есть получите месяц чистого профита.

Пробный период

Арендовать дом на несколько месяцев – это хороший способ потестировать загородный образ жизни для тех, кто рассматривает возможность покупки собственного. Для человека, привыкшего жить в квартире, после переезда за город открывается новый мир, полный неожиданностей и отчасти даже огорчений. Знает ли такой человек, как косить газон, как опрыскивать плодовые деревья и что делать, если в доме сломается котел? Будет ли она готова постоянно ездить в город, не иметь рядом своих друзей и возможности быстро собраться и пойти в кино, ресторан или на выставку? Есть ли желание и возможности ухаживать за домом и территорией самостоятельно или заняться поиском персонала? Фото: facebook.com/nedvizhimostukrane

Представьте, что вы приобрели дом своей мечты, потратили на него немалые деньги, а потом выяснили, что это не только летняя сказка, но и круглогодичная работа, в которой вы не очень были готовы. Так вот, именно в осенне-зимний период вы сможете понять, будет ли вам комфортно жить за городом в собственном доме в течение всего года, а не только летом. Чтобы было понятнее, напомню известную совет не путать туризм с эмиграцией. Когда вы приезжаете куда-то за границу на несколько дней, вы видите только лучшее, ведь именно за этими впечатлениями вы и приехали. Стоит же попробовать пожить в другой стране в течение длительного времени, как выяснится, что все не так привлекательно и имеет множество нюансов. Это не обязательно испортит ваше мнение о стране, но точно ее изменит.

То же самое касается такого серьезного шага как покупка собственного дома. Если вы никогда не пробовали этот образ жизни, начните с многомесячного тест-драйва зимой.

Правильный выбор

Недавно, уже в ноябре, одна знакомая спросила меня, знаю ли я, где можно арендовать загородный дом на Новый год. Я вынужден был ее огорчить, сказав, что в ноябре уже невозможно или крайне трудно найти такой вариант – все бронируют задолго до этого праздника.

Так же и с летним сезоном. Если вы надумаете арендовать дом на следующее лето, то об этом нужно заботиться уже сейчас. Весной будет поздно: выбор если и останется, то совсем небольшой. Скорее всего, если и будет из чего выбирать, то это либо из очень дорогих, либо из неинтересных предложений. Или, что вполне вероятно, из одновременно – дорогих и неинтересных.

Если же вы задумаетесь о долгосрочной аренде дома на летний период уже сейчас, то стоит сейчас уже и заключать договор аренды. Это позволит вам рассчитывать на сезонную скидку от владельца, чей дом сейчас стоит и не приносит никакой прибыли, а также защитит от весеннего роста цен. Судя по тенденциям последних лет, я убежден, что следующей весной стоимость аренды заметно увеличится по сравнению с прошлой весной. Поэтому я искренне предлагаю не медлить и сделать этот нестандартный маневр – попробовать арендовать хороший дом в удобной локации по наиболее привлекательной цене уже сейчас.

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