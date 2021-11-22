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На будівлю та ділянку у центрі Києва накладено арешт: гранична поверховість перевищена у три рази

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Понеділок 22 листопада 2021 13:56
На будівлю та ділянку у центрі Києва накладено арешт: гранична поверховість перевищена у три рази Фото: в Центральній планувальній зоні діє обмеження по висоті не вище 9 поверхів (kiyvproekt.development.com)
Автор: Леся Панченко

Ділянку і приміщення ПАТ "Київпроект" на вул. Богдана Хмельницького, 16-22 у столиці було арештовано ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва. Арешт передбачає заборону на будівельні роботи та реконструкцію. Його наклали у межах кримінального провадження Державного бюро розслідувань.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на видання "Наші гроші".

В 2019 році Держархбудінспекція України видала "Київпроекту" дозвіл на будівельні роботи на об’єкт "Реконструкція майнового комплексу – будівлі "Київпроект" під багатофункціональний комплекс по вул. Богдана Хмельницького, 16-22 у Шевченківському районі м. Києва".

Ділянка забудови площею 0,77 га, відповідно до Генплану, є територією громадських будівель та споруд і частково – середньо- та малоповерхової забудови. Крім того, ділянка розташована в Центральній планувальній зоні, де діє обмеження по висоті не вище 27 метрів (9 поверхів).

З огляду на це у діючому дозволі вказана максимальна поверховість нової будівлі – 8 поверхів, але по факту буде 24 поверхи.

На сьогодні у цьому комплексі, який має назву KYЇVPROEKT City Space – триває продаж квартир. Це спільний проект компаній Perfect Group та Saga Development.

Представники "Київпроекту" подали клопотання про скасування арешту. Але слідчий суддя залишив цей позов без задоволення.

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