ru ua
Пн, 22 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

На здание и участок в центре Киева наложен арест: предельная этажность превышена в три раза

Новина українською →
Понедельник 22 ноября 2021 13:56
На здание и участок в центре Киева наложен арест: предельная этажность превышена в три раза Фото: в Центральной планировочной зоне действует ограничение по высоте не выше 9 этажей (kiyvproekt.development.com)
Автор: Леся Панченко

Участок и помещение ПАО "Киевпроект" на ул. Богдана Хмельницкого, 16-22 в столице было арестовано постановлением Шевченковского районного суда города Киева. Арест предусматривает запрет на строительные работы и реконструкцию. Его наложили в рамках уголовного производства Государственного бюро расследований.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на издание "Наши деньги".

В 2019 году Госархстройинспекция Украины выдала "Киевпроекту" разрешение на строительные работы на объект "Реконструкция имущественного комплекса – здания" Киевпроект" под многофункциональный комплекс по ул. Богдана Хмельницкого, 16-22 в Шевченковском районе г. Киева".

Участок застройки площадью 0,77 га, согласно Генплану, является территорией общественных зданий и сооружений и частично – средне- и малоэтажной застройки. Кроме того, участок расположен в Центральной планировочной зоне, где действует ограничение по высоте не выше 27 метров (9 этажей).

Учитывая это в действующем разрешении указана максимальная этажность здания – 8 этажей, но по факту будет 24 этажа.

На сегодня в этом комплексе, который называется KYЇVPROEKT City Space – продолжается продажа квартир. Это совместный проект компаний Perfect Group и Saga Development.

Представители "Киевпроекта" подали ходатайство об отмене ареста. Но следственный судья оставил этот иск без удовлетворения.

Ранее мы рассказывали, Порошенко строит в Киеве концерт-холл для симфонических оркестров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Жилье
Мнения
Юлия Ковбаса
Инвестиции в новостройки: стоит ли покупать жилье в эпоху карантинов
Юлия Ковбаса
лидерка качества контента в OLX
Александр Насиковский
Устойчивое развитие современного жилого комплекса: три основных критерия
Александр Насиковский
основатель и управляющий партнер группы компаний DIM
Богдан Ваколюк
Стоит ли вкладываться в жилые комплексы в пригороде: инструкция для инвестора
Богдан Ваколюк
соучредитель Гостомель Residence
Владимир Копоть
ТОП-7 реестров, которые помогут определить риски новостройки и надежность застройщика
Владимир Копоть
юрист, соучредитель и руководитель сервиса Monitor.Estate
Все мнения