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Після Театру на Подолі Порошенко будує в Києві концерт-хол для симфонічних оркестрів

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Неділя 21 листопада 2021 15:03
Після Театру на Подолі Порошенко будує в Києві концерт-хол для симфонічних оркестрів Відкриття Roshen Concert Hall заплановане на 2025 рік (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Проектом концерт-холу займається норвезьке архітектурне бюро Snøhetta

Київська міська державна адміністрація надала дозвіл на будівництво концерт-холу Roshen на місці Палацу культури імені Корольова. Відкриття Roshen Concert Hall заплановане на 2025 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна REALTY з посиланням на прес-службу Петра Порошенка.

Як відомо, про плани збудувати у Києві концерт-хол у Порошенка повідомили рік тому. А в травні цього року стало відомо, що архітектурний конкурс виграло норвезьке архітектурне бюро Snøhetta.

Проект реалізується за кошти компанії Roshen і Фонду Порошенка. Для його реалізації на торгах було викуплено будівлю ПК імені Корольова.

На презентації у жовтні 2020 року п’ятий президент Петро Порошенко з Мариною Порошенко вперше розповіли про деталі проекту.

Після Театру на Подолі Порошенко будує в Києві концерт-хол для симфонічних оркестрів

"Києву катастрофічно не вистачає сучасних майданчиків для реалізації мистецьких проєктів світового рівня, особливо тих, що створюють класичну музику. Наша країна виховує віртуозів-музикантів і диригентів і відпускає їх по світах, бо тут їм немає де працювати. Навіть столиця, яка мала б подавати приклад всій країні, немає філармонічних залів належного рівня", - сказала Марина Порошенко.

За словами ініціаторів, бюджет проекту - десятки мільйонів доларів.

"Це буде центр культури, центр розвитку цілого Києва. І багато артистів світового рівня, багато оркестрів світового рівня приїхали б давно в Україну. Але ніколи вони тут не були, бо не було місця, де могли би оцінити по-справжньому цей рівень. Roshen надихнувся прикладами Microsoft Theater і Карнегі-холу", - додав Порошенко.

Варто зазначити, що це буде перший в Україні концертний зал для виступів великого симфонічного оркестру з хором. Для прикладу, Німеччина має 7 залів світового рівня. У сусідній Польщі за останні роки відкрили два таких заклади.

Концерт-хол матиме велику акустичну концертну залу на 1800 глядачів і камерну залу на 400 глядачів. А також необхідну інфраструктуру для репетицій музикантів і хорів.

Після Театру на Подолі Порошенко будує в Києві концерт-хол для симфонічних оркестрів

Бюро Snøhetta, яке виграло архітектурний конкурс, - одне з найвідоміших та найавторитетніших архітектурних бюро у світі. Воно було засноване 1989 року в Норвегії. Серед найвідоміших проєктів бюро - опера в Осло, Бібліотека Олександрина в Єгипті, художній музей Ліллехаммера, а також павільйон Національного меморіального музею 11 вересня у Нью-Йорку.

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