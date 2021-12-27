Солом’янський район Києва: спорткомплекси, лижні траси та міський аеропорт

Солом’янський район — один з десяти міських районів Києва, розташований на південному заході столиці. Походження назви місцевості "Солом'янка" історики одностайно ведуть від солом'яних хат, що почали з'являтися тут ще у середині XIX сторіччя. Комплекси сучасних будівель та пам'ятки архітектури, парки та ставки, схили Протасову Яру та Батиєвої гори, рейки залізниці та злітні смуги аеропорту — все це створює характерний образ Солом’янського району.

Про особливості життя та сучасної забудови в Солом’янському районі читайте на РБК-Україна Realty.

Солом'янський район у своїх сучасних межах сформувався наприкінці минулого століття. А його територію частково підпорядковано Києву порівняно недавно. У 1960—1970-х роках Солом'янка набула сучасного зовнішнього вигляду: з'явилися широкі проспекти, багатоповерхові будівлі, упорядковані парки.

Ближче до центральних кварталів розташовані історичні поселення Солом'янка, Залізнична колонія, Шулявка; до них доєднуються колишні селища та хутори Караваєві Дачі, Грушки, Відрадний, Чоколівка, Батиєва Гора, Кучмин Яр, Олександрівська Слобідка, Совки, Жуляни. За радянської доби на нинішній території району було створено селище Монтажник, збудовані житлові масиви Першотравневий, Відрадний, Залізничний, а у пострадянські роки — так зване "Турецьке містечко".

Солом'янка

Солом'янка розташована біля центру та Центрального вокзалу. Проте ця частина району тиха та спокійна. В теплу пору тут дуже зелено. Мешканці цінують Солом'янку за доступні апартаменти у нових висотних будинках.

Сьогодні Солом'янка — розвинений спальний район зі швидким доступом до центру міста, аеропорту "Київ" та залізничного вокзалу.

На Солом'янці є кілька сучасних бізнес-центрів та ВНЗ, але немає великих ТЦ. Натомість на Солом'янській площі працює ринок. Тут немає метро і мало місць для культурного дозвілля, але завдяки добре розвиненому наземному транспорту проблем з пересуванням немає.

Солом'янка – знакове місце для київських спортсменів. Тут знаходиться ЦСКА із басейном, тенісними кортами, спортивним манежем, фізкультурно-спортивний комплекс "Локомотив". На Солом'янці також розташований гірськолижний комплекс "Протасів яр", де з листопада до квітня працюють лижні траси. Фото: ЖК Малахіт (Bild.ua)

Останнім часом район активно забудовується сучасними висотними будинками та ЖК. У районі також є цегляні будинки "сталінської забудови" з високими стелями. Зокрема тут побудовані ЖК "Ізумрудний" (НЕСТ) — від 42500 грн/кв.м, ЖК "Малахіт" (Інтергал-Буд) — від 46000 грн/кв.м, ЖК Time (bUd development) — від 55000 грн/кв.м, ЖК "Альпийське містечко" (Жилстрой) — від 30800 грн/кв.м.

Шулявка

Шулявка — комфортне місце для життя, роботи та відпочинку. У мікрорайоні зосереджені офіси та бізнес-центри, добре розвинена інфраструктура. Сьогодні Шулявка — великий за масив, забудований переважно у 1960—1970-х.

На Шулявці багато студентів, адже в мікрорайоні знаходяться гуртожитки одразу кількох престижних вишів: Київський політех, Авіаційний університет, Національний економічний університет, Медичний університет ім. Богомольця.

Великий проспект Перемоги ділить район навпіл. Вздовж проспекту тягнуться кафе та бари, де вечорами збираються студенти та місцева молодь. Тут же розташувалися магазини, салони краси, банки та ТРЦ "Космополіт" з супермаркетом, кінотеатром, боулінгом, готелем та катком.

Ще два великі ТЦ знаходяться на вулиці Вадима Гетьмана — ТЦ "Мармелад" і ТЦ "Аркадія". Тут є великі супермаркети, спортивний центр, кафе. Проспектом Перемоги можна швидко доїхати до ТРЦ "Україна" з кінотеатром та боулінгом.

На Шулявці буде цікаво завітати до Музею київського метрополітену, Київського міського зоопарку та місцевого Гоґвортсу – Київського політехнічного інституту та парку на його території. Фото: Київський політехнічний інститут (Pinterest)

Масив дуже великий та змінюється в міру віддалення від центру та проспекту Перемоги. Ближче до транспортних магістралей інфраструктура розвинена добре, але у глибині це тихий мікрорайон із маленькими магазинами, кафе та соціальними об’єктами.

Проспектом Перемоги проходять десятки різних маршрутів — дістатися можна в будь-яку точку Києва і навіть за місто.

Архітектура Шулявки різноманітна. У районі зустрічаються п'ятиповерхівки, радянські багатоповерхівки, сучасні висотні комплекси, кількість яких збільшується з кожним роком. Зокрема на Шулявці побудовані ЖК "Берестейський" (Міськбудінвест) — ціна від 33000 грн/кв.м, ЖК "Місце Мрії" (Ektornet Management Ukraine) — від 41000 грн/кв.м, ЖК Elyseum (Ріел) — від 27000 грн/кв.м.

Караваєві дачі

Караваєві дачі — один із найавтентичніших київських районів. Люди тут мешкали з ХІІІ століття. Як район приватної забудови Карваєві дачі сформувалися на початку ХХ століття.

З кінця ХІХ століття тут було володіння відомого київського хірурга-офтальмолога та декана факультету хірургії Володимира Караваєва. Тут були його землі, на яких стояли будинки тих, хто працював на лікаря. Нащадки Караваєва вирішили, що не потребують такої великої ділянки, тому розділили її на частини та почали продавати під забудову. Фото: Караваєві дачі (LiveJournal)

Масив Караваєві дачі тягнеться майже до Жулян. Це так звані "нові Кардачі". Там є забудова 1930–1960-х років. Найстаріших будинків 1902-1908 років вже немає. Тепер на їхньому місці виросли багатоповерхівки. Наприклад, гуртожитки Інституту цивільної авіації.

Приватні будинки, які тут залишаються, належать до періоду пізньої забудови. Зовнішнім виглядом вони нагадують архітектуру європейських вілл та німецьких будиночків. Типових проектів тут не знайти — всі будинки дуже різні.



Інфраструктура в цьому мікрорайоні досить розвинена, до найближчих станцій метро можна дістатися щонайбільше за 20 хвилин.

Тут побудовані ЖК "Караваєві дачі" (Онікс Білд) — ціна стартує від 34500 грн/кв.м, ЖК Genesis (Евротранс) — від 28200 грн/кв.м.

Відрадний

Відрадний — старий житловий масив на західній околиці Києва. Саме тут розташовано корпуси Національного авіаційного університету, Медгородку та козацького селища "Мамаєва Слобода". Зелені двори, парки та швидкісний трамвай до центру роблять мікрорайон привабливим для життя.

Сучасний житловий масив Відрадний утворився у 1950-1960-х роках. Спочатку на території колишнього хутора виникла велика промислова зона, а пізніше поряд з нею звели перші багатоквартирні будинки. Так утворився невеликий робочий район із фруктовим садом "Грушки" та озером у центрі — залишки хутора Відрадний. Тепер на місці саду знаходиться парк Відрадний — популярне місце відпочинку місцевих мешканців.

Вдень на Відрадному багато студентів, які приїжджають на навчання до НАУ. На території університету є спортивний комплекс та парк. Культурних та розважальних закладів на Відрадному майже немає, але є кілька парків — "Відрадний" та "Орлятко". В "Орлятку" на озері є пристань, де можна взяти напрокат човен або катамаран. Фото: парк Орлятко (Строй Обзор)

До парку примикає культурно-розважальний комплекс "Мамаєва слобода" – реконструкція козацького селища XVIII століття з дерев'яною церквою, садибами, шинком та іншими етнографічними об'єктами. У свята тут відбуваються народні гуляння, на які приїжджають кияни з різних районів.

Щодо інфраструктури, масив має школи, дитячі садки та три великі спортивні комплекси: "Меридіан", "ДСК-3" та спорткомплекс НАУ, а також вуличні тренажери.

Дістатися у центр міста можна швидкісним трамваєм, а з залізничної станції "Київ-Волинський" — за місто. Також тут проходить лінія міської електрички, яка пов'язує масив із віддаленими районами Києва. Поруч розташований аеропорт "Київ" (Жуляни).

На Відрадному майже немає багатоповерхівок. Частина будинків – "сталінки", решта – п'ятиповерхові будинки хрущовського періоду, але все ж є невелика кількість новобудов. Зокрема, ЖК "Сучасний квартал" (Азил Девелопмент Групп) — від 35000 грн/кв.м, ЖК "Рідне Місто" (Спецжитлофонд) — від 27000 грн/кв.м, ЖК "Проспект Відрадний" (Житлоінвестбуд-УКБ) — від 22500 грн/кв.м.

Жуляни

Жуляни знаходяться на околиці столиці біля аеропорту "Київ". До складу столиці мікрорайон увійшов у 1988 році — раніше це було невелике село. Сучасні новобудови з'явилися в масиві лише наприкінці ХХ століття, хоча основна забудова мікрорайону залишилася приватною. Наразі нові ЖК у Жулянах з'являються переважно на стику цього мікрорайону з іншими – далі від новобудов досі переважає садибна забудова.

Саме завдяки однойменному аеропорту Жуляни стали широко відомими. Літовище поблизу села Жуляни було облаштовано ще 1916 року, коли тут розмістився 3-й авіапарк – щось середнє між авіаремонтним підприємством та військовим підрозділом. Аеропорт розпочав роботу 1924 року, а у 1948 році засновано Київський авіаремонтний завод цивільної авіації. Зараз аеропорт та завод ділять єдину бетонну злітно-посадкову смугу. Фото: аеропорт "Київ" (Picasa)

Щодо транспортної розв'язки – із Жулян можна дістатися у будь-який район міста громадським транспортом, але на головній автомагістралі постійно виникають затори.

У мікрорайоні з’являються нові житлові комплекси, зокрема ЖК "Жуляни" (Novbud) — ціна стартує від 22000 грн/кв.м, ЖК "Британський квартал" (Royal House) — від 33000 грн/кв.м, ЖК "Лондон парк" — від 28500 грн/кв.м, ЖК Club House (RP Development) — від 23000 грн/кв.м.

Раніше ми розповідали про особливості Печерського району Києва.