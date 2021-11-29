Тепер легалізувати житловий або дачний будинок можна в "Дії": як подати заяву на "будівельну амністію"
Ця послуга дає можливість легалізувати житлові, садові, дачні будинки або присадибні будівлі, які збудували до квітня 2015 року без отримання дозвільних документів.
На порталі Дія та в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва з’явилась нова послуга – "Декларація про готовність до експлуатації об’єктів, що побудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт" або, як її називають у народі, "будівельна амністія".
Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на прес-офіс Міністерства цифрової трансформації.
Ця послуга дає можливість легалізувати житлові, садові, дачні будинки або присадибні будівлі, які збудували до квітня 2015 року без отримання дозвільних документів. Але – лише за умови, що їхня загальна площа не перевищує 300 кв.метрів.
З липня 2020 року за цією процедурою в паперовому вигляді було подано майже 40 тисяч заяв. Тепер це можна буде зробити онлайн.
Як отримати "будівельну амністію" на порталі Дія:
- Авторизуватися на diia.gov.ua.
- Вибрати розділ "Земля, будівництво, нерухомість".
- Обрати послугу “Заява на надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки”.
- Заповнити онлайн-форму за кілька кліків.
Час на подання заяви в Міністерстві оцінюють в 10 хвилин, на надання послуги (очікування відповіді) – 10 днів. Вартість – безкоштовно.
Детальну інформацію про процедуру подання заяви та необхідний перелік документів можна знайти на порталі Дія в розділі "Земля. Будівництво. Нерухомість".
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