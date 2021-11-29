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Тепер легалізувати житловий або дачний будинок можна в "Дії": як подати заяву на "будівельну амністію"

Новость на русском →
Понеділок 29 листопада 2021 09:55
Тепер легалізувати житловий або дачний будинок можна в "Дії": як подати заяву на "будівельну амністію" Фото: подання заяви онлайн займає 10 хвилин, очікування рішення – 10 днів (diia.gov.ua)
Автор: Леся Панченко

Ця послуга дає можливість легалізувати житлові, садові, дачні будинки або присадибні будівлі, які збудували до квітня 2015 року без отримання дозвільних документів.

На порталі Дія та в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва з’явилась нова послуга – "Декларація про готовність до експлуатації об’єктів, що побудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт" або, як її називають у народі, "будівельна амністія".

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на прес-офіс Міністерства цифрової трансформації.

Ця послуга дає можливість легалізувати житлові, садові, дачні будинки або присадибні будівлі, які збудували до квітня 2015 року без отримання дозвільних документів. Але – лише за умови, що їхня загальна площа не перевищує 300 кв.метрів.

З липня 2020 року за цією процедурою в паперовому вигляді було подано майже 40 тисяч заяв. Тепер це можна буде зробити онлайн.

Як отримати "будівельну амністію" на порталі Дія:

  • Авторизуватися на diia.gov.ua.
  • Вибрати розділ "Земля, будівництво, нерухомість".
  • Обрати послугу “Заява на надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки”.
  • Заповнити онлайн-форму за кілька кліків.

Час на подання заяви в Міністерстві оцінюють в 10 хвилин, на надання послуги (очікування відповіді) – 10 днів. Вартість – безкоштовно.

Детальну інформацію про процедуру подання заяви та необхідний перелік документів можна знайти на порталі Дія в розділі "Земля. Будівництво. Нерухомість".

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