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Протриматися до весни: як валютний курс та невизначенність впливають на вартість квартир

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Середа 02 лютого 2022 10:23
Протриматися до весни: як валютний курс та невизначенність впливають на вартість квартир Фото: кризових явищ на первинному ринку житла не спостерігається (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Леся Панченко

В січні 2022 року, у порівнянні з груднем, скорочення попиту на первинному ринку становить 20%. Частково воно пов’язане із зростанням собівартості будівництва, що змусило девелоперів збільшити ціни на квадратні метри. Наразі, щоб не відлякати покупців новим ціновим стрибком, головне завдання забудовників – протриматися до весни.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на аналітику групи компаній Concept Group.

Чому купують менше

На думку керуючого партнера Concept Group Михайла Підвисоцького, головними причинами зниження активності потенційних інвесторів у минулому місяці були:

  • тривалий період свят та пов’язані з ним відпустки;
  • висока ймовірність зовнішньої військової агресії проти України;
  • економічні наслідки від зовнішньої напруги;
  • нова хвиля пандемії;
  • скорочення платоспроможного попиту.

"У січні потенційних покупців стримувала нова хвиля пандемії, напружена ситуація на кордонах та пов’язана з цим економічна непрогнозованість, що спровокувала тимчасовий відтік іноземних капіталів та ослаблення гривні. Безумовно, стан невизначеності вплинув на активність потенційних покупців житла. Саме сукупність цих факторів спричинила тимчасове збільшення відкладеного попиту. Проте якихось кризових явищ на первинному ринку житла не спостерігається", – наголосив експерт.

Подорожчання наперед

У жовтні-листопаді минулого року забудовники вже сформували ціни із певним запасом в розмірі 5-7%, який враховує потенційне зростання собівартості будівництва. Це дасть змогу певний час не залежати від цін на будівельні матеріали та будівельно-монтажні роботи.Протриматися до весни: як валютний курс та невизначенність впливають на вартість квартир

Крім того, січень і лютий – два найменш активні місяці в будівництві.

"Тому варто очікувати, що до настання теплої пори року і початку нового бізнес-сезону собівартість будівництва суттєво не зміниться. Відповідно вартість кв.м залишатиметься стабільною", – зазначив очільник Concept Group.

Водночас він зауважив, що в лютому 2022 року політика більшості забудовників буде спрямована на збільшення попиту шляхом:

  • надання знижок за 100-відсоткової сплати вартості квартири;
  • більш лояльних умов розтермінування зі зниженням першого внеску;
  • впровадження спільних з комерційними банками іпотечних програм.

Збільшення вартості кв. метра можливе лише в незначній кількості новобудов (приблизно 5% об’єктів) та в межах 5-10% в гривні, що суттєво не позначиться на середніх цінах первинного ринку.

Як вплинуло на ціни зростання курсу долара

Михайло Підвисоцький розповів про те, як курсові коливання впливають на ринок новобудов. Він нагадав, що зростання або ж різке падіння курсу долара саме в січні не є чимось сенсаційним. Так, у січні 2019 курс був на рівні 27,7-28 грн /дол, у січні 2020 року – 24,2 грн/дол, а в січні 2021 року – 28,2 грн/дол.

За його твердженням, за останні 4 роки курс долара США жодного разу не перетнув критичної позначки, яка б автоматично вплинула на зростання цін на первинному ринку житла. Для нерухомості такою позначкою вважається курс 29-30 грн/дол.Протриматися до весни: як валютний курс та невизначенність впливають на вартість квартирСаме перетин цієї межі потенційно міг би спровокувати виробників будівельної продукції вкотре переглянути свої цінники, що, в свою чергу, вплинуло б на цінову політику забудовників.

Як забудовникам протриматися до весни

Експерт акцентував увагу на діяльності забудовників в наявних умовах невизначеності. На його думку, у Києві лише до 20% девелоперських компаній зможуть пройти період "нових викликів", що триватиме орієнтовно до березня, не лише без відчутних втрат, пов’язаних з тимчасовим зниженням попиту, а й продовжити будівництво без будь-яких пауз чи зупинок.

"Насамперед, це стосується девелоперських компаній повного циклу, а також тих лідерів ринку, що мають достатні фінансові можливості будувати концептуально нові та якісні проєкти з власних фінансів, не озираючись на рівень продажів", –додав він.

Раніше ми розповідали, як почався рік на ринку нерухомості Києва.

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