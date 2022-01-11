Найдорожчий "квадрат" Британії: в центрі Лондона продали пентхаус з фільмів про Бонда

Фото: будинок був побудований в 1906 році та служив офісом сера Уінстона Черчилля (robb.report)

На ринку нерухомості Британії уклали одну з найдорожчих угод. Загадковий мільярдер придбав двоповерховий пентхаус у будівлі колишнього військового відомства, який ми знаємо як штаб-квартиру МІ-6 у трьох фільмах про Бонда. Відомі апартаменти в центрі Лондона коштували покупцеві 54,4 мільйона доларів (40 млн. фунтів).

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на Daily Mail.

Офіс Черчілля та притулок політиків

Пентхаус знаходиться в Уайтхоллі – урядовому кварталі Лондона, розташованому між будівлею Британського Парламенту у Вестмінстері та Трафальгарською площею.

Будівля була побудована 1906 року і служила офісом сера Уінстона Черчілля, коли він був військовим міністром з 1919 по 1921 рік. Фото: robb.report

Під час обох світових війн він було базою для інших політиків, включаючи лорда Холдейна, лорда Кітченера і Девіда Ллойд Джорджа, в той час як скандальний Джон Профумо використовував офіс під час свого перебування на посаді військового міністра.

"Зірка" Бондіани

У 1983 році, коли пентхаус все ще належав Міністерству оборони, він почав свій довгий зв'язок із франшизою про Бонда. Вперше він з'явився на екрані у фільмі "Восьминіг", потім у фільмах "Вид на смерть" та "Ліцензія на вбивство".

Будівлю також було видно на задньому плані, коли "останній" Бонд – Деніел Крейг стояв на даху сусідньої будівлі у фільмі 2012 року "Координати Скайфолл".

На будівництво будівлі для колишнього військового відомства свого часу пішло 25 мільйонів цеглин. Будівля також відома своїми неймовірними за довжиною коридорами у чотири кілометри. Фото: robb.report

Задовго до появи в кінофраншизі про агента 007 будинок часто відвідували співробітники спецслужб, тому один із входів у народі прозвали "Входом шпигунів".

Найдорожчий "квадрат" Лондона

У 2014 році будинок викупили у міністерства оборони британсько-індійські бізнесмени-мільярдери брати Хіндуджа. Угода коштувала їм 475 млн доларів. Брати перетворили будинок на мегакомплекс з готелем на 120 номерів, 11 ресторанами та 85 приватними апартаментами.

За даними The Times, 30-річний мільярдер був готовий заплатити понад 15 тис. доларів (11 тис. фунтів) за квадратний фут (0,10 кв.м) за квартиру в пентхаусі на п'ятому і шостому поверхах. Це є найвищою сумою, колись заплаченою за нерухомість у Лондоні. Фото: robb.report

Плани, схвалені Вестмінстерською радою, показують, що резиденція з чотирма спальнями розташована на площі 3442 кв. фути (320 кв. м), включаючи культову триповерхову північну вежу будівлі. З вікон відкривається вид на Південний берег з іншого боку Темзи.

Коли унікальний актив було відкрито продано у 2014 році, очікувалося, що він залучить пропозиції на суму близько 136 млн. доларів.

Ходять чутки, що новий власник пентхауса пов'язаний із сім'єю Хіндуджа.

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