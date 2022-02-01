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Як почався рік на ринку нерухомості: що купують у Києві

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Вівторок 01 лютого 2022 17:20
Як почався рік на ринку нерухомості: що купують у Києві Фото: у січні покупцям були цікаві квартири площею 45-120 кв.м. (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Леся Панченко

Січень традиційно є одним з найбільш спокійних місяців на ринку нерухомості. Це пояснюється тривалими новорічними канікулами. При цьому в нерухомість Києва в січні 2022-го вклали на 25% більше грошей, ніж роком раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на аналітику ріелторської компанії Park Lane.

Тенденції початку року

Вже кілька років поспіль січень – не надто активний місяць як з точки зору покупців, так і продавців. У той же час, в порівнянні з січнем 2021 року, обсяг вкладених в нерухомість Києва грошей в січні 2022 року збільшився на 25%.

"У грудні інтерес до купівлі нерухомості щороку істотно зростає й грудень 2021 року не став винятком. У той же час активність вплинула і на попит в січні, особливо в середньому і високому ціновому сегменті. Якщо ще кілька років тому ми спостерігали високий попит на найдоступніші за ціною пропозицію, то сьогодні – це покупка квартир з хорошими характеристиками, частіше в нових будинках", –говорить Вікторія Барабаш, Генеральний директор АН Park Lane.

Що вибирають покупці

Вона уточнює, що в низькому ціновому сегменті пропозиція представлена в основному квартирами в будинках ранньої забудови, де інтерес не перевищує 30% від загальної кількості покупців житла в столиці.

Найбільшу увагу покупці приділяють перегляду квартир в нових будинках.

Важливими є:

  • інфраструктура будинку;
  • комфорт проживання;
  • рекреаційні зони поруч або на території житлових комплексів.

Місце розташування будинку сьогодні не є головним критерієм вибору, що обумовлено цікавими за характеристиками пропозиціями на Лівому березі столиці.

Ціна

Якщо порівнювати цінові показники січня 2021 року та січня 2022 року, то вартість квадратного метра зросла:

  • в економ-класі на 15-17%;
  • комфорт – класі – на 18-20%;
  • бізнес – класі – 23-25%;
  • преміум-сегменті – на 24-26%.

Ціни коригувалися протягом усього минулого року. До кінця року вартість нерухомості змінилася в межах 15-26% і в січні 2022-го ми бачили корекцію в середньому +3-5% на найбільш цікаві за характеристиками об'єкти", – говорить Вікторія Барабаш.Як почався рік на ринку нерухомості: що купують у КиєвіВіталій Носач, РБК-Україна

Попит

У січні покупцям були цікаві квартири площею 45-120 кв. м. Лідерами уподобань покупців стали Дарницький, Голосіївський, Шевченківський, Печерський та Дніпровський райони.

На початку року до 80% покупців цікавилися квартирами в будинках, побудованих не раніше 2005 року. При цьому розглядалися, як квартири з ремонтом, так і без (в новобудовах) практично в однаковій пропорції.

Пропозиція

Початок року ознаменувався балансом попиту та пропозиції. Проте інтерес до нових будинків зростає і ринок очікує поповнення пропозиції за рахунок нових квартир в нещодавно зданих в експлуатацію будинках.

Вже зараз покупці цікавляться об'єктами, які знаходяться на завершальних стадіях будівництва та готові до продажу, як тільки будинок буде добудований і ринок поповниться квартирами, купленими раніше з метою інвестування. Найчастіше після введення в експлуатацію будинку – на ринку зростає пропозиція таких квартир.

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