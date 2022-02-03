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Квартира для автомобіля: кількість та вартість паркомісць в новобудовах Києва

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Четвер 03 лютого 2022 17:05
Квартира для автомобіля: кількість та вартість паркомісць в новобудовах Києва Фото: згідно з нормами, паркінги мають бути у всіх сучасних ЖК незалежно від класу (facebook.com/SimeynyyKvartalFrankivsk)
Автор: Світлана Голландс

У Києві та великих містах України проблема паркувальних місць посилюється з кожним роком. Зараз припаркувати свій автомобіль складно не тільки в центрі і ділових кварталах, але і в спальних районах і нових ЖК. Хоча будівельні норми зобов'язують забудовників забезпечити певну кількість паркомісць.

Чому українцям не вистачає паркінгів, скільки коштує паркомісце в столичних новобудовах і яким воно повинно бути для зручного щоденного використання –розбирався РБК-Україна Realty.

Кожен четвертий українець, за даними АutoСonsulting, володіє автомобілем. У столиці ця цифра майже вдвічі вища – близько 40% киян мають особистий транспорт. Це означає, що на українські дороги щодня виїжджає до 10 млн машин. І приблизно п'ята частина з них колесить по столиці. Кількість місць на київських парковках і паркінгах – на порядок менше.

Стандарти vs реальність

Незважаючи на високу вартість — а ціни на паркомісця варіюються в діапазоні від 3,5 до 15 тисяч доларів за місце у спальних районах до 40-60 тисяч доларів у центрі – попит на парковки в українській столиці залишається стабільно високим, констатують аналітики ринку. Паркомісць катастрофічно не вистачає. Як результат – автомобілі займають весь вільний простір: проїжджу частину, двори, тротуари. І ця проблема характерна не тільки для ділового центру, а й для спальних районів. Скільки ж у місті має бути паркінгів, щоб жителям було комфортно?

Згідно з європейськими стандартами, площа паркінгу повинна займати не менше чверті загальної площі житлової забудови. За кордоном паркінги переважно підземні, а місця для паркування під вікнами квартир закріплені за власниками: з'явилася чужа машина – відвезуть на евакуаторі.

В Україні існують свої будівельні норми, що регламентують як кількість паркомісць (в залежності від типу і класу житла), так і технічні вимоги до паркінгів. Зокрема, при плануванні паркінгу повинні бути забезпечені умови для зручного утримання автомобілів, швидкого маневру в'їзд-виїзд, а також – для безпечного пересування по самому паркінгу. Власник авто також повинен мати можливість провести його техогляд та дрібний ремонт.Квартира для автомобіля: кількість та вартість паркомісць в новобудовах КиєваФото: udp.ua

Згідно з нормами, паркінги – наземний або підземний – повинні бути обов'язково організовані забудовниками у всіх ЖК, що зводяться, незалежно від класу. Існує розрахунок на кожні 100 квартир в різних класах:

  • у новобудовах економ-класу – 20-50 паркомісць;
  • у будинках комфорт-плюс та бізнес-класу – 60-85 машиномісць;
  • в елітних ЖК в центрі – 1-2 паркомісця на кожну квартиру;
  • гостьові парковки – не менше 15 паркомісць на 100 квартир.

В Україні ці норми далеко не завжди виконуються. За середнім показником, в нових ЖК столиці – незалежно від класу – пропонується одне паркомісце на дві-три квартири.

Недалеко бігти

Діючі норми для розташування парковок вимагають, щоб маленькі паркінги (місткістю до 10 авто) знаходилися на відстані не більше 10 м від житлового будинку.

Більш просторі паркінги (на 11-50 машин) – не більше 25 м.

Великий паркінг, який приймає до 300 автомобілів – може перебувати в 35 м від ЖК.

Якщо мова йде про капітальну споруду, де вміщається більше 300 авто – відстань може бути збільшена до 50 м.

Гостьова парковка повинна бути не далі, ніж в 150 м від будинку.

Важливий момент: будь-який паркінг може перебувати не далі, ніж в 700 м від квартири власника машини.

Наземний, підземний і гостьовий

Наземні парковки (їх ще називають "гостьові", але вони популярні і у мешканців ЖК) – найпростіші в реалізації і дешеві. Їх найчастіше облаштовують в новобудовах низького цінового сегмента або в передмісті, де вільної території поки досить. Як правило, це однорівневі відкриті стоянки, які можуть бути огороджені парканами і шлагбаумами, з нанесеною розміткою та знаками.Квартира для автомобіля: кількість та вартість паркомісць в новобудовах КиєваФото: РБК-Украина Realty

З переваг цього виду паркінгів можна відзначити демократичні ціни на машиномісце та простоту в експлуатації.

Головний недолік – автомобіль не захищений від погодних умов (снігу, дощу, граду) і не має гарантій від викрадення або вандалізму.

Підземні паркінги – складні інженерно-будівельні конструкції, недешеві як у виконанні, так і в експлуатації. Їх будують в ЖК комфорт-класу і вище.

При будівництві підземного паркінгу необхідно дотримати перелік вимог: забезпечити зручність в'їзду і виїзду, хорошу гідроізоляцію, підтримання мікроклімату, а також – системи пожежогасіння, димовидалення, зв'язку, освітлення. Необхідна достатня для всіх видів автомобілів висота стель і ширина паркомісць.

Так, мінімальна площа стандартного паркомісця стартує від 13,3 кв.м (ширина 2,5 м, довжина 5,3 м плюс по 10 см на розмітку). Паркомісце для сімейних автомобілів повинно бути просторіше – від 18 кв. м. Висота стелі підземного паркінгу – від 2м.

На практиці – через дефіцит вільної площі й високу вартість будівництва, в ЖК нерідко облаштовують невеликі підземні паркінги, що робить їх незручними в експлуатації.

Вартість паркомісць у Києві (загальна та за кв.метр)

Класс/тип ЖК

Локация

Степень готовности: сданный объект

Степень готовности: несданный объект

Эконом

Окраина города. Спальные районы со слабо развитой инфраструктурой.

от 5 тыс. дол/паркоместо

от 400 дол/кв.м

от 3,5 тыс. дол/паркоместо

от 250 дол/кв.м

Эконом+, Комфорт

Окраина, спальные районы с умеренно развитой инфраструктурой.

от 7 тыс. дол/паркоместо

от 550 дол/кв.м

от 4 тыс. дол/паркоместо

от 300 дол/кв.м

Комфорт+

Спальные районы с хорошо развитой инфраструктурой, прицентровые районы.

от 17 тыс. дол/паркоместо

от 1300 дол/кв.м

от 13 тыс. дол/паркоместо

от 1000 дол/кв.м

Бизнес

Прицентровые районы.

от 25 тыс. дол/паркоместо

от 1900 дол/кв.м

от 20 тыс. дол/паркоместо

от 1400 долл/кв.м

Бизнес+

Прицентровые районы, центр

от 27 тыс. дол/паркоместо

от 2200 дол/кв.м

от 25 тыс. дол/паркоместо

от 2000 дол/кв.м

Джерела: OLX, ХК "Київміськбуд", КН РІЄЛ, DOM.RIA

Головною перевагою таких парковок вважається безпека автомобіля, а також комфортні умови для власника машини (в разі, якщо забудовник дотримається всіх норм). Ключовий мінус – дорожнеча паркомісць під землею, складність і висока вартість їх експлуатації.

Надземні багаторівневі паркінги – не надто популярні у нас, оскільки вимагають великих капіталовкладень як при проектуванні, так й при будівництві, а також – багато вільного місця на ділянці. Згідно з нормами – багаторівневий паркінг необхідно проєктувати на відстані не менш ніж 50 метрів від житлового будинку.Квартира для автомобіля: кількість та вартість паркомісць в новобудовах КиєваФото: РБК-Украина Realty

"Розумні" парковки

Автоматичні або механізовані паркінги — це "розумні" технічні споруди, які являють собою бокси з автоматизованими системами, які самі встановлюють автомобіль на паркомісце. Технологія дозволяє розміщувати машини максимально близько й один над одним. Автомобілісту не потрібно самому паркуватися – достатньо подати авто на майданчик.

Переваги механізованої автостоянки: її місткість, а також – висока захищеність автомобіля, який зберігається як в гаражі. Важливий і той момент, що паркінг розташований прямо під будинком. До недоліків варто віднести складність і дорожнечу конструкції, а також – додаткові витрати на обслуговування.

За оцінкою експертів, проблема з парковками – одна з найбільш чутливих і складно вирішуваних для всіх великих українських міст. Можна, звичайно, на місцевому рівні "змусити" забудовників будувати необхідну кількість підземних парковок та забезпечувати просторі наземні в кожному новому ЖК. Але, як зізнаються самі забудовники, місткі, правильно та якісно обладнані паркінги так чи інакше обернуться збільшенням ціни квадратного метра, що, в свою чергу, ускладнить реалізацію квартир.

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