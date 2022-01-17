Обвал цін, життя в "білій коробці" та наслідки скандального закону – підсумки тижня на ринку нерухомості

Чому в січні добре купувати житло, в чому плюси та мінуси квартири на першому поверсі, що буде з цінами на нерухомість у 2022 році та в яких випадках варто обирати квартиру в обробці White Box – підсумки тижня на ринку нерухомості від РБК-Україна Realty.
Розмови про те, що купувати житло у січні справа невдячна, бо ринок у сплячці – не надто виправдані, вважає СЕО компанії Greenol Олег Приходько. Як раз навпаки – саме в післясвятковий період можна зробити дуже вигідну покупку.
Січень – один із найкоротших місяців за кількістю робочих та банківських днів. Забудовники в цей період дуже гнучкі за ціноутворенням та різноманітністю "плюшок" для клієнтів. Для них січневий покупець – це скарб, який намагаються задовольнити всім офісом продажів.
Експерт рекомендує звернути увагу на первинний ринок та шукати хороші знижки. Він нагадує, що на початку року забудовники не змінюють різко ціни, тому є шанс обрати найкращу.
Цікаво також у січні заглянути за місто. У цей період можна побачити, як живе приватний сектор у несезон. Перевірити готовність будинку до зими, оперативність очищення снігу, якість доріг та громадського транспорту та надійність комунальних служб.
Цього року ціни на житло можуть помітно просісти, попереджають експерти. Бурхливе зростання, що роздмухував український ринок нерухомості протягом усього минулого року – закінчено. Попереду – стагнація та, можливо, ситуативне зниження цін в окремих сегментах.
На первинному ринку забудовникам вже не вдасться так активно змінювати цінники, як кілька місяців тому. Черги у відділах продажу розсмокталися. Забудовники опинилися між двома вогнями: з одного боку – собівартістю будівництва, що постійно зростає, з іншого – падаючою купівельною спроможністю.
Законопроект 5600 був ухвалений парламентом наприкінці листопада і став законом. Він запроваджує податок 18% на доходи фізосіб під час продажу нерухомості. Стосується це не всіх угод, лише продажу протягом звітного року третього і наступних об'єктів. Тобто це відрахування від чистого доходу роз'яснила у своїй колонці Юлія Ступіна, директор з фінансів Строй Сіті Девелопмент Груп.
Не поширюється ця норма й на майно, отримане у спадок. Там зберігається ставка 5%. Яку частину інвесторів та забудовників торкнуться нововведення, оцінки розходяться: від 5% ринку до 40%. Все залежить від того, які використовуються критерії.
Очікується, що закон зміцнить ресурсну базу бюджету та запобігатиме втратам через ухилення від оподаткування. Але – водночас – спровокує зростання цін на ринку та втрату найменш стійких забудовників.
На думку Юлії Ступіної, нові норми вдарять по великій кількісті інвесторів, які купують квартири на початкових етапах готовності об'єкту, щоб заробити на подальшому перепродажі.
Примітку "не перший поверх" часто можна зустріти в оголошеннях від бажаючих придбати житло: людей бентежить можливий шум під вікном, і додаткові витрати на безпеку.
Перш ніж приймати рішення, варто оцінити всі плюси та мінуси. Ми зібрали їх у своєму матеріалі.
White Box або передчистове оздоблення набирає популярності у забудовників та покупців квартир. Його основна перевага – базова готовність квартири до заселення, нехай й без дизайнерських вишукувань. Чорнові роботи вже виконані, але до фінішного оздоблення та декору справа ще не дійшла.
Буквально White Box перекладається як "біла коробка" і така назва чітко описує зовнішній вигляд приміщення при передачі покупцю. Цей формат сильно заощаджує ресурс новоселів, оскільки чернові роботи є найбільш "брудними" та енерговитратними. У чому плюси та мінуси Вайт Бокс і в яких випадках від неї варто відмовитись – у нашому матеріалі.