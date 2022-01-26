Во Львове сносят жилую новостройку – покупатели остаются без квартир

Фото: еще на этапе строительства все квартиры в доме были раскуплены (tvoemisto.tv)

Во Львове "под ковш" пускают шестиэтажную жилую новостройку, большинство квартир в которой уже продано и на них оформлено право собственности

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на lviv.vgorode.

Купить квартиру и остаться ни с чем

История ЖК "Варшава Хоум" по ул. Варшавской, 22 (Шевченковский район) началась еще семь лет назад, когда общественная организация "Наше ідеальне місто" взяла у местных властей в аренду участок земли площадью в 0,03 га. На тот момент там находился ветхий одноэтажный дом – в нем размещались ремонт обуви и магазин фурнитуры.

Арендовалась земля, как сообщает сайт Ассоциации западноукраинских застройщиков, с целью "обслуживать нежилое помещение" – этот самый дом. Однако "Наше ідеальне місто" демонтировало строение и возвело на его месте современный 6-этажный клубный дом – без соответствующих градостроительных условий и ограничений. Фото: Zaxid.net

Удачная локация и привлекательный проект (ЖК комфорт-класса на 16 квартир с современными планировками) вызвали интерес на рынке – еще на этапе строительства все квартиры были раскуплены, о чем сообщает сайт ЛУН. Покупателей не остановили ни достаточно высокая по местным меркам цена (20 тыс. грн за кв.м), ни даже то, что строительство сопровождалось многочисленными судебными тяжбами – на застройщика подало в суд львовское подразделение ГАСИ, а стройка была признана незаконной.

Застройщик, в свою очередь, несмотря на все предписания контролирующего органа и судебные разбирательства, завершил объект. Часть новоселов уже оформила право собственности на квартиры.

Тем временем тяжбы дошли до Верховного суда, который на днях вынес вердикт: незаконную 6-этажку снести.

Как быть при этом с правом частной собственности на жилье у тех, кто уже ее уже оформил, а также – какова судьба остальных покупателей квартир в самострое, – вопрос открытый. Фото: ЛУН

Как убирают самострои

Напомним, что это уже не первый случай во Львове, когда сносится незаконно возводимый жилой дом. Два года назад на улице Лычаковской также демонтировали многоэтажку-самострой – правда, там успели построить только полдома. На демонтаж власти выделили около 3 млн грн – беспрецедентный случай в истории украинского рынка жилого строительства. А в конце минувшего года также начался демонтаж незаконной постройки на улице Городницкой.

По предварительным оценкам, сегодня в Украине насчитывается несколько сотен самостроев, возведенных с нарушениями градостроительного законодательства. Точное их число станет известно только после того, как будет проведена инвентаризация.

В любом случае, самострои, под возведение которых не было выдано законных оснований, должны быть демонтированы, рассказали РБК-Украина Realty в Минрегионе. Это очень капиталоемкий процесс, ложащийся на плечи местных властей, которые, в свою очередь, не располагают такими средствами. Как результат – самострои могут стоять в замороженном виде еще много лет.

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