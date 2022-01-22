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Як змінилися ціни на нові квартири у містах-мільйонниках: аналізуємо Львів, Одесу, Харків та Дніпро

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Субота 22 січня 2022 16:42
Як змінилися ціни на нові квартири у містах-мільйонниках: аналізуємо Львів, Одесу, Харків та Дніпро Фото: у Харкові однокімнатні квартири найдоступніші за ціною (beket.com.ua)
Автор: Леся Панченко

"Бум" на ринку первинного житла 2021-го року торкнувся не тільки Києва та столичних передмість, а й інших українських міст-мільйонників. Темпи будівельних робіт, зданих в експлуатацію квартир, а також ціни на квадратні метри у новобудовах зросли всюди. При чому, розвивалися ці ринки кожен зі своїми регіональними особливостями.

Розглянути детальніше, як почував себе первинний ринок нерухомості у Львові, Одесі, Харкові та Дніпрі – пропонує РБК-Україна Realty з посиланням на дослідження проекту ЛУН Місто.

Ціни

Середня ціна квадратного метру у новобудовах зростала в усіх великих містах України. Наприклад, у Львові середня ціна за квадрат за 2021 рік зросла з 18300 грн до 20900 грн (зростання склало 2600 грн) . В Одесі за рік вартість збільшилась з 20900 грн у січні до 22200 у грудні (зростання – 1300 грн/кв.м). Дніпро показав найвищі темпи зростання вартості квадрату – з 17900 до 26500 (різниця 8600 грн).Як змінилися ціни на нові квартири у містах-мільйонниках: аналізуємо Львів, Одесу, Харків та ДніпроСередня ціна кв.м у новобудовах (ЛУН Місто)

Найдорожчим серед регіонів за середньою вартістю однокімнатної квартири є Дніпро – 1,28 млн грн, найдешевшим – Харків, де середня ціна найменшої однокімнатної складає 1,03 млн грн. Двокімнатні квартири найдорожчі у Львові – 1,91 млн грн, а найдешевші у Одесі – 1,57 млн грн. А от трикімнатні найдорожчі у Харкові – 2,62 млн грн, у порівнянні з 2,2 млн грн у Львові та Одесі.Як змінилися ціни на нові квартири у містах-мільйонниках: аналізуємо Львів, Одесу, Харків та ДніпроДжерело: ЛУН Місто

Введення в експлуатацію

У порівнянні із столицею та передмістями, інші великі міста України розбудовуються повільніше.

За 2021 рік введено в експлуатацію:

  • у Львові – 6 тис. квартир (40 ЖК);
  • в Одесі – 13 тис. квартир (32 ЖК);
  • у Харкові – 9 тис. квартир (31 ЖК);
  • у Дніпрі – 2 тис. квартир (18 ЖК).

Масштаб забудовників

Важливим показником є й те, хто із забудовників протягом року мав найбільшу територію забудови. При цьому, у Києві та регіонах активними є різні девелоперські компанії.Як змінилися ціни на нові квартири у містах-мільйонниках: аналізуємо Львів, Одесу, Харків та ДніпроОбсяги будівництва нового житла (ЛУН Місто)

В регіональних центрах свої лідери:

  • У Львові два лідери – "РІЕЛ" (23%) та "Нове місто" (18%).
  • В Одесі "Пространство Девелопмент" – 23%, "Стікон" – 11% , "Будова" –10%.
  • У Харкові 47% площ активних будівництв належать одній компанії – "Трест Житлобуд-1", ще 27% – "Житлобуд-2".
  • У Дніпрі 19% площ будівництв належать "Артпроектбуд", і по 17% у "Строитель-П" та LOGOS Development Group.

Зацікавленість класом житла

У залежності від регіону містяни обирають різні класи житла. Наприклад, львів'яни та одесити шукають передусім квартири комфорт-класу. У Дніпрі майже в однаковій кількості цікавляться комфорт- та бізнес-класами. У Харкові віддають перевагу економ- та комфорт-класам.

Готовність до покупки

Понад 80% тих, хто цікавився купівлею житла у Харкові, Одесі, Львові та Дніпрі в останні три місяці – розглядають придбання квартири для власного проживання. У найкоротший термін – протягом року – готові придбати квартиру приблизно 20% жителів Львова та Харкова, та 15% жителів Одеси та Дніпра.

Протягом найближчих 2-3 років квартиру у новобудові розраховують придбати 41% мешканців Львова, по 35% одеситів та дніпрян та 30% жителів Харкова.

Раніше ми розповідали, що чверть мешканців Києва готові придбати квартиру протягом року.

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