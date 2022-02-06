Кам'яні джунглі, парки та смог: чим відомий Дарницький район Києва

Фото: Дарницький - один з найбільш динамічно зростаючих районів столиці (facebook.com/PoznyakiOsokorkiHarkovsky)

Дарницький район — один з найбільших у Києві. Він займає 134 кв.км — 15% від усієї площі столиці. Район дуже контрастний — тут сконцентрований значний економічний потенціал, понад 200 га зелених насаджень та 556 га площа водойм.

У чому особливості життя та інфраструктури в Дарницькому районі, які там ціни на квартири та що будується — читайте в матеріалі РБК-Україна Realty.

Особливості Дарницького району

Дарницький район знаходиться на Лівому березі Дніпра. Історики відзначають, що на території сучасного Дарницького району були організовані поселення з III-II тисячолітті до нашої ери.

У сучасному Києві ця місцевість насамперед асоціюється з заводами та великим скупченням висоток, отже, тут зосереджено безліч людей і машин. Тут розташовані промислові підприємства, великий залізничний вузол, транспортні компанії. Однак через бурхливий розвиток промисловості в районі сильно страждає екологія — жителі скаржаться на неприємні запахи та смог, викликані роботою сміттєспалювального заводу "Енергія", Бортницької станції аерації, золовідвалу Дарницької ТЕЦ. Зате мешканці району мають перевагу при виїзді в Міжнародний аеропорт "Бориспіль" — швидкісна Бориспільська траса примикає прямо до масиву.

Ціни на житло тут досить демократичні (від 760 доларів за кв.м).

До складу Дарницького району входять такі території: Нова Дарниця, Харківський масив, Позняки, Північні Осокорки, села Позняки та Осокорки, Бортничі, ДВРЗ, Рембаза, кілька промзон.

Позняки

Позняки — один з найперспективніших районів Києва. Щороку тут здаються в експлуатацію нові висотні будівлі та офісні приміщення, відкриваються заклади, з'являються значущі об'єкти інфраструктури.

Підвищення ділової активності притягує на Позняки бізнесменів й активну молодь. Офіс на Позняках коштує значно дешевше, ніж у центрі міста. На Позняках розташувалося безліч закладів різного формату: тут можна знайти все — від піцерій та невеликих кав'ярень до ресторанів і пабів. На проспекті Бажана є невеликий, але упорядкований парк "Позняки" з озером, фонтаном у формі груші і вуличним піаніно. Це єдиний парк в районі —тому тут завжди багатолюдно. Уздовж проспекту Бажана обладнана велодоріжка.

Фото: Pinterest

Альтернативний варіант для прогулянок — "Сонячне", озеро з піщаним пляжем — популярне місце для відпочинку, пробіжок і риболовлі.

У районі немає проблем з інфраструктурою. У нових ЖК розташовується безліч невеликих магазинів, в яких можна купити продукти й товари для дому. На Позняках зосереджена велика кількість торгових точок: супер- та гіпермаркети, великі стокові магазини, ТРЦ "Аладдін", "Аркадія" і "Піраміда", великий "Євробазар".

На Позняках сучасні дитячі садки, школи та гімназії. На метро або автомобілі до центру міста можна дістатися за 15-20 хвилин, проте пробки з лівого на правий берег, особливо на Південному мосту — часте явище. Так що можна застрягти надовго.

Район продовжує забудовуватися. Квартири здаються в оренду за відносно невисокими цінами, а вартість житла в нових будинках нижча за середню по місту. У числі новобудов — ЖК "Урлівський" 1 і 2 (Bud Сapital) — від 28000 грн/кв. м., ЖК Great (IB Alliance, РІЕЛ) — 36000 грн/кв. м. "Причал-8" (ІнтергалБуд) — від 30000 грн/кв. м, 31Z ("Ковальська") — від 42000 грн/кв. м, ЖК "Славутич" (bUd development) — 60000 грн/кв. м.

Осокорки

Осокорки — один з наймолодших районів Києва, дуже схожий на Позняки. За відсутність зелених зон кияни називають локацію "кам'яними джунглями", а місцеві жителі нерідко скаржаться на загазованість проспекту Бажана і неприємний запах, що доноситься з Бортницької станції аерації, особливо влітку.

Поруч з Осокорками багато озер та водойм. Влітку місцеві жителі засмагають на пляжах, влаштовують пікніки та риболовлю. Біля новобудов розташувалися ресторани і кав'ярні, де вечорами місцеві жителі відпочивають, а вдень приходять попрацювати.

Осокорки не схожі на типові київські околиці з тихими внутрішніми дворами та палісадниками. Тут побудували широкі магістралі, транспортні розв'язки та багатоповерхові будівлі з комерційними закладами на перших поверхах.

Фото: ЖК Seven (olx.ua)

На території мікрорайону розташовані великі мережеві супермаркети, фастфуди, спортцентр, приватні клініки. Біля метро багато точок з овочами і фруктами.

Забудова Осокорків неоднорідна, але більша частина житлових будинків — сучасні багатоповерхівки. З кожним роком їх стає все більше. Серед них — ЖК Seven (Stolitsa Group) — від 49000 грн/кв.м., ЖК "Берег Дніпра" (РІЕЛ) — від 39000 грн/кв. м., Sky River-2 (Status Group) — від 40000 грн/кв. м.

Харківський масив

Харківський схожий на Позняки та Осокорки — масиви розвивалися одночасно. Все ті ж широкі проспекти, транспортні розв'язки й ряди багатоповерхівок. Серед мешканців масиву здебільшого молодь. Киян приваблюють невисокі ціни на оренду і покупку житла та добре розвинена інфраструктура. У будинках радянського періоду багато старожилів, які отримали тут квартири в обмін на житло в комуналках на правому березі.

На Харківському багато кафе, магазинів і офісних центрів. Тут же (завдяки безпосередній близькості до Бориспільської траси) знаходиться головний офіс авіакомпанії МАУ. Поступово в район перебираються і стартапери в сфері IT, формуючи навколо прогресивне середовище.

Харківський виділяється на тлі сусідніх районів наявністю невеликих, але затишних зелених зон. На вул. Ревуцького є доглянутий сквер з лавками і фонтаном, а на Архітектора Вербицького — парк Воїнів-Інтернаціоналістів з дитячим майданчиком і атракціонами.

Фото: парк Партизанської слави (КМДА)

Але найпопулярнішим місцем у жителів Харківського масиву вважається величезний парк Партизанської слави, в якому пахне хвоєю й водяться ручні білки. Люди влаштовують в парку пікніки, катаються на роликах і велосипедах, відпочивають біля озер. На території є столи для настільного тенісу, мотузкові маршрути і пересувні кав'ярні. Парк плавно перетікає в Нікольський ліс — в якому багато бігунів і велосипедистів.

Добре розвинена транспортна мережа робить Харківський комфортним для життя. Уздовж проспекту Бажана розташовані три станції метро, можна сісти на автобуси в бік Дарниці, Троєщини та аеропорту "Бориспіль", який знаходиться в 15 хвилинах їзди.

Харківський — район багатоповерхівок. Квартири в них помітно просторіші, ніж в старих будинках правого берега, а коштують дешевше. У числі нових ЖК Terracotta (Perfect Group) — 27 100 грн/кв.м., ЖК "Ревуцький" (ДБК-Житлобуд) — від 20500 грн/кв. м., ЖК "Злагода" (Київміськбуд) — від 27250 грн/кв. м., ЖК "Лебединий" (Perfect Group) — 33000 грн/ кв. м.

Бортничі

Бортничі зберегли вигляд затишного передмістя з приватним сектором, сільськими дорогами, зеленими огорожами — вони стали частиною Дарницького району майже 30 років тому, але поки остаточно не сформувалися як столичний житловий масив. Мікрорайон оточений сосновим лісом, а в центрі знаходиться одне з найчистіших озер міста — Заплавне.

Вдень жителі Бортничів їдуть на роботу в центр і сусідні райони, вулиці практично порожніють.

Пляжі Заплавного — популярне місце відпочинку і риболовлі. На озері є волейбольний майданчик, водні атракціони.

Фото: Чорний замок (Vgorode.ua)

Найнезвичніша пам'ятка Бортничів — "Чорний замок". Колись там були лякаючі скульптури, палаючі факели вночі й таблички з цитатами з книги сатаністів. Після скандалу з "замку" зняли демонічний декор, а поруч побудували Православну Церкву.

Фото: Meget

Особливість Бортничів — ліс, який оточує мікрорайон практично з усіх боків. Сосни та ялини ростуть на вулицях і у дворах, тому тут можна вловити запах хвої і деревної смоли.

У мікрорайоні є кілька загальноосвітніх шкіл та дитячих садків. У дворах нових будинків сучасні дитячі майданчики.

Інфраструктура в Бортничах кульгає — тут немає великих супермаркетів, не дуже добрі справи з громадським транспортом. Поруч з мікрорайоном знаходяться Бортницька станція аерації та сміттєспалювальний завод "Енергія", які забруднюють повітря.

У Бортничах переважає приватний сектор, але під час будівельного буму 2000-х в районі з'явилося кілька сучасних ЖК з просторими квартирами і зручним плануванням. Житло в Бортничах коштує значно дешевше, ніж в інших районах міста. У числі новобудов ЖК від Житло-Інвест — 16050 грн/кв. м., ЖК "Східна Брама" (УКРАРГО) — від 25000 грн/кв. м.

ДВРЗ

ДВРЗ — лівобережна околиця Києва. Іноді мікрорайон називають заповідником сталінської архітектури, оскільки основна частина місцевої забудови — це двох-, трьох- та п'ятиповерхові будинки 1930-40-х і початку 1950-х років. Зустрічаються також радянські висотки, невелика кількість приватних будинків і сучасні багатоповерхівки. Багато квартир здаються в оренду за невисокими цінами, що приваблює орендарів на ДВРЗ.

Свою назву ДВРЗ отримав від Дарницького вагоноремонтного заводу, навколо якого і був побудований. За більш ніж піввікову історію робочий район майже не змінився.

Фото: КиевВласть

На ДВРЗ здається, що час зупинився: у дворах сушиться білизна, стоять припарковані радянські автомобілі. Тут так само як раніше грають на лавках в карти і доміно, прогулюються лісом та відпочивають в доглянутому сквері.

Колишній будинок культури ДВРЗ місцеві жителі прозвали "Клубом". Зараз в будівлі знаходиться Центр культури і мистецтв Дніпровського району, в якому працюють творчі секції для дітей і школярів.

На ДВРЗ немає звичних для мегаполісу розваг, тому більшу частину вільного часу місцеві жителі проводять парку Партизанської слави.

Невелика кількість транспорту, чисте повітря і невисока поверховість роблять ДВРЗ схожим на провінцію, де життя йде своєю чергою.

Тут є дві школи, п'ять дитячих садків і поліклініка. У багатьох дворах обладнані компактні дитячі майданчики, синтетичні футбольні поля і столи для пінг-понгу.

На ДВРЗ немає метро. Район з'єднується з містом мостом через залізничну станцію "Київ-Ліски". Це створює труднощі з в'їздом і виїздом за межі масиву. Дорога до найближчих станцій метро займає 20-25 хвилин, до центру міста — близько години. За великими покупками і розвагами місцеві жителі змушені їхати в центр або в інші райони, а враховуючи проблеми з громадським транспортом — це не завжди зручно.

Нові ЖК тут з'являються рідко і тільки в економ-класі. Зараз в процесі будівництва нових ЖК на ДВРЗ немає.

Раніше ми публікували гід по районах правого берега Києва і цінами на квартири.