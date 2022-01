Правий берег Києва: гід по районах і цінах на квартири

Київ — найдорожче за вартістю життя та нерухомості місто України. Але й найпривабливіше за рівнем доходів. Тому люди їдуть до столиці з усієї країни за реалізацією свого потенціалу і можливостями. І це не дивно — тут сконцентровано економічне, культурне та політичне життя. Перше, з чим стикаються приїжджі — пошук квартири для покупки або оренди. Не всі райони Києва однаково гарні та зручні, вибрати відповідне місце далеко не завжди просто. У попередніх матеріалах ми розбиралися — в чому переваги і недоліки кожного з районів на правому березі Києва.

Короткий гід по районах і вартості житла на правому березі Києва — в матеріалі РБК-Україна Realty.

Сім районів правого берега

При виборі району для життя слід враховувати як об'єктивні, так і суб'єктивні фактори. До суб'єктивних можна віднести особисті переваги. Об'єктивні фактори однакові для всіх. Ми розглянули розташування, оцінили інфраструктуру, ціни на нерухомість, а також загальну атмосферу правобережних районів.

На правому березі столиці знаходяться сім районів: Шевченківський, Печерський, Подільський, Оболонський, Солом'янський, Голосіївський та Святошинський.

На правому березі нерухомість дорожче. Це пояснюється тим, що більшість офісів, підприємств та організацій знаходиться там, відповідно дістатися до них набагато простіше, проживаючи в одному з правобережних районів. Центральними й найбільш дорогими є Шевченківський і Печерський.

Тут вистачає як новобудов, так і радянських будинків і старовинних дореволюційних будівель, кожен зможе знайти щось до душі. Окремо варто згадати Подільський район. Він досить великий, в нього входять як близькі до центру та престижні мікрорайони, так і не дуже привабливі і зручні території. Оболонський, Святошинський, Солом'янський та Голосіївський — переважно спальні райони, з хорошою інфраструктурою і в цілому цілком комфортні для повсякденного життя. Любителям зелені і парків особливо сподобаються Оболонський і Голосіївський райони.

Престижний Шевченківський район розташований в центрі Києва. Тут знаходяться громадські та політичні організації, наукові та культурні установи. У районі добре розвинена культурно-розважальна інфраструктура, є куди сходити — кінотеатри, театри, музеї, галереї, Національний цирк та Київський зоопарк.



Тут відносно невелике населення — 226 тис осіб і при цьому достатньо шкіл, дитячих садків і медичних центрів. Шевченківський район вважається одним з найсприятливіших для життя в Києві. До його складу входять історичні місцевості Лук'янівка, Кудрявець, Татарка, Сирець, Волейків, Нивки та Солдатська Слобідка. Фото: Київський зоопарк (moemisto.ua)

Ціна нерухомості за квадратний метр стартує від 1000 дол за кв.м. серед популярних ЖК Шевченківського району — інноваційний бізнес-парк Unit.City і ЖК Unit.Home — UDP і KAN development) — від 2600 дол./кв. м, ЖК Greenville Park (Greenville) — від 2200 дол/кв.м., ЖК Henesi House (Really Building) — 1500 дол/кв. м., ЖК Файна Таун (KAN Development) — від 1800 дол/кв. м. також ЖК Нивки-Парк (Інтергал-Буд) — від 1000 дол/кв. м., ЖК San Francisco Creative House (Saga Development) — 1500 дол/кв. м.

Печерський район — найвідоміший і найпрестижніший район у Києві. Нерухомість тут коштує дорожче, ніж у всіх інших частинах столиці — зате в пішій доступності знаходяться основні культурні пам'ятки, навчальні заклади, офіси та представництва. На Печерську також безліч оригінальних закладів, елітних ресторанів і клубів. Тут сконцентроване ділове і розважальне життя міста, яке не вщухає ні вдень, ні вночі.

При всій розкоші Печерський — найменший з усіх столичних районів. Його площа всього 27 кв.км, майже 18% займають зелені зони, тут розмістилося 26 скверів і 7 парків, ботанічний сад. У районі проживає 240 тис. осіб.

Фото: Костел Св. Миколая (Myukraine)

Територіально Печерський район включає такі масиви і мікрорайони: Печерськ, Липки, Старий Київ, бульвар Дружби народів.



За всіма рейтингами сайтів з нерухомості, Печерський район стабільно і впевнено лідирує за вартістю квадратного метра житла. Серед популярних ЖК — Edeldorf Hills (Futura Hata) — 2700 дол/кв. м., ЖК Tetris Hall (КАН Development) — 5500 дол/кв. м., ЖК Philadelphia Concept House (Saga Development) — 3600 дол/кв. м., ЖК Linden Luxury Residences (Budhouse Groupe) — 5 000 дол/кв. м., ЖК Krauss gallery (Креатор-Буд) — 4 000 дол/кв. м., ЖК signature ("Континіум Девелопмент") — 4 000 дол/кв. м., ЖК Pechersk Plaza (kaddorgroup) — від 2600 дол/ кв. м., ЖК Fjord (Enso) — 1400 дол/ кв. м., ЖК Новопечерські Липки (City One Development) — 2600 дол/ кв. м., ЖК TARYAN Towers (TARYAN Group) — 3300 дол/кв. м.

Поділ вважається найстарішою місцевістю Києва. Тут збереглася найбільша кількість історичних пам'яток, втім, це часто стає причиною конфліктів між забудовниками та активістами, що стоять на сторожі збереження автентичності. Сьогодні в центрі Подільського району сконцентровано богемне життя творчої молоді, не дивно, що тут безліч крафтових і оригінальних закладів.

Сучасний Подільський район, як адміністративна одиниця був заснований 1921 року. До його складу входять: житлові масиви Вітряні гори, Виноградар, Куренівка, частина Нивок, Рибальський півострів, Мостицький масив, Біляче поле і центральна частина – старий Поділ. У сучасних межах район займає 34 кв. км.

Фото: Воздвиженка (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зараз це одна з наймальовничіших місцевостей, що зберегла колорит давнини. І місцеві жителі впевнені, що Поділ — історичне серце Києва.



Вартість нерухомості дуже неоднорідна і залежить від того, в якій частині знаходиться той чи інший мікрорайон. Серед популярних ЖК в Подільському районі — ЖК SAGA City Space (SAGA Development) — вартість від 109 350 грн/кв. м, ЖК 044 (Kiev Development Group) — від 58 000 грн/кв. м, ЖК Podil Plaza & Residence (Status Group) — від 43 000 грн/кв. м, ANDRIYIVSKY City Space — від 100 000 грн/кв. м (SAGA Development), ЖК illinsky (Cityconsult development) — від 82 500 грн/кв. м,

Оболонський район по праву вважається одним з найкомфортніших для життя в Києві. Він розташований біля Дніпра, тут є набережна та розмаїття зелених зон. Це робить його привабливим для тих, хто цінує спокій, але і не бажає відходити далеко від центру. Площа сучасного Оболонського району становить 11 тисяч гектарів — це 17% території Києва, житловий фонд налічує понад 1000 будинків. Зараз тут проживають понад 320 тисяч осіб (близько 11% населення Києва).

До складу району входять мікрорайони і масиви: Оболонь, Пріорка, Куренівка, Мінський і Вишгородський масиви, Пущі-Водиця.

Фото: ЖК Oasis (lun.ua)

Сьогодні це перспективне місце, в якому з'являється велика кількість пам'яток, таких як нові парки і сквери, сад каменів, алея муз, альтанка з ефектом луни, скульптури, фонтани і багато іншого.

Ринок нерухомості Оболоні досить різноманітний — так що кожен зможе знайти варіант на свій гаманець. Серед відомих новобудов — ЖК Oasis (Bud Development) — квартири коштують від 54000 грн/кв. м, поруч зі станцією метро Оболонь ЖК ObolonSky (МЖК "Оболонь") — від 41000 грн/кв. м, ЖК Obolon Residences (Dragon Capital) — від 70000 грн/кв. м., ЖК Navigator 2 (ДБК-Житлобуд) — від 25200 грн/кв. м, ЖК Polaris (Perfect Group) — від 26600 грн/кв. м., м, ЖК Pusha house (kyivbuddevelopment) — від 37000 грн/кв. м, ЖК Курортний (Мікромегас) — від 21000 грн/кв. м.

Святошинський район один з найбільш густонаселених в столиці. Він вважається спальним — в період активної забудови тут виросли ряди типових панельок, зараз тут зводять сучасні комфортабельні новобудови. До того ж локація вважається однією з найбільш екологічно чистих в місті, — все завдяки, великій кількості лісів і парків — їх на території району розміщено 6 загальною площею 66 га.



Святошино ідеально підходить людям, які ведуть розмірений спосіб життя.

Фото: Святошино (Svyatoshino.org.ua)

До складу Святошинського району входять мікрорайони: Микільська, Південна Братська та Михайлівська Борщагівки, Святошино, Академмістечко, Авіамістечко, Біличі, Новобіличі, Галагани.

Сьогодні Святошинський дуже затишний, хоч і віддалений від центру, спальний район з відмінною транспортною розв'язкою і доступним житлом. Серед популярних ЖК-ЖК "Святобор" (City One Development) — від 39550 грн/кв. м, ЖК Chalet (Standart Development) — 30500 грн/кв. м, ЖК "Аквамарин" (Інтербудінвест) — 36300 грн/кв. м., ЖК "Академ-Квартал" (Інтергал-Буд) — від 34500 грн/кв. м, ЖК Be the One (Landmark Development) — 50800 грн/кв. м, ЖК Solar City (Київміськбуд) — 2300 грн/кв. м.

Солом'янський район у своїх сучасних кордонах сформувався наприкінці минулого століття. Ближче до центральних кварталів розташовані історичні поселення Солом'янка, Залізнична Колонія, Шулявка; до них приєднуються колишні селища і хутори Караваєві Дачі, Грушки, Відрадний, Чоколівка, Батиєва Гора, Кучмин Яр, Олександрівська Слобідка, Совки, Жуляни.



У цьому районі досить тихо і спокійно, проте місцевість не може похвалитися розвиненою інфраструктурою. На роботу і за розвагами та дозвіллям місцеві жителі їздять в сусідні райони.

Фото: Київський політехнічний інститут (Pinterest)

Вартість житла в Солом'янському районі відносно доступна, в числі популярних новобудов — ЖК "Смарагдовий" (НЕСТ) — від 42500 грн/кв. м, ЖК Time (bUd development) — від 55000 грн/кв. м, ЖК "Місце Мрії" (Ektornet Management Ukraine) — від 41000 грн/кв. м, ЖК Elyseum (Ріел) — від 27000 грн/кв. м., ЖК Genesis (Євротранс) — від 28200 грн/кв. м., ЖК "Британський квартал" (Royal House) — від 33000 грн/кв. м, ЖК "Лондон парк" — від 28500 грн/кв. м, ЖК club house (Rp development) — від 23000 грн/кв. м.

Голосіївський район — найбільший у Києві. На його території безліч парків, зелених зон та історичних пам'яток. Ця зона столиці швидко розвивається, але при цьому залишається однією з найбільш зелених і екологічних, з унікальними міськими інфраструктурними проектами, такими як ВДНГ, Іподром, Льодовий стадіон, музей національного побуту "Пирогово", цілий ряд наукових і метрологічних лабораторій.



Район складається з ряду історичних місцевостей: Паньківщина, Предславине, Ямки, Саперна Слобідка, Байкове, Забайков'я, Деміївка, Ширма, Цимбалов Яр, Добрий Шлях, Голосіїв, Теремки, Феофанія, Лиса гора, Багринова гора, Мишоловка, Самбур, Нова Будова, Церковщина, Нижня Теличка, Корчувате, Віта, Острів Водників.

Фото: ВДНГ (Kyivmaps)

Завдяки мальовничим місцям, розвиненій інфраструктурі та зручному транспортному сполученню, Голосіївський район став одним з лідерів і за кількістю новобудов. Сьогодні їх налічується близько 50. Гнучка цінова політика забудовників дозволяє вибрати житло за смаком і оптимальної вартості.

Серед популярних ЖК: ЖК Liko Grad (Perfect Town) — від 47000 грн. за кв. м, ЖК "Нова Англія" (Profi Realt) — 46000 грн./ кв. м., ЖК "Французький квартал" (bUd development) — мінімальна вартість 109000 грн./ кв. м, а також ЖК Cardinal — Geos) — 94000 грн./ кв. м., ЖК "Ліко-Град" — Ліко-Холдинг) — 52000 грн./ кв. м., ЖК "Венеція" — 60000 грн./ кв. м., ЖК "Метрополіс" — DIM) — від 38000 грн./ кв. м.

