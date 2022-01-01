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Квартира мрії для Тільців, Дів та Козорогів: як вибирати житло у новому році земним знакам

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Субота 01 січня 2022 16:15
Квартира мрії для Тільців, Дів та Козорогів: як вибирати житло у новому році земним знакам Фото: загальна риса земних знаків — практичність (L. DesignStudio)
Автор: Ріана Абдулаєва

У питанні вибору ідеальної квартири краще врахувати всі нюанси, навіть ті, які здаються незначними або несерйозними. Пропонуємо заглянути в гороскоп і подивитися рекомендації астролога — можливо зірки підкажуть, що підходить саме вам.

Як виглядає ідеальне житло для земних знаків Зодіаку — читайте в матеріалі РБК-Украина Realty з посиланням на Express.

Компанія Martin&Co запросила астролога, щоб допомогти визначитися як виглядає ідеальна нерухомість для земних знаків Зодіаку — Тільця, Діви та Козерога.

Загальна риса земних знаків — практичність, їм подобається функціональність і комфорт.

Тілець — комфортна і функціональна квартира

Як представник земних знаків, Тілець любить розслаблятися — бажано в заспокійливій, безтурботній обстановці. Йому підійдуть продумані функціональні апартаменти. Тільці також дуже вперті та проводять багато часу вдома, тому важливо, щоб вони вибрали житло, яке подобається їм естетично.Квартира мрії для Тільців, Дів та Козорогів: як вибирати житло у новому році земним знакамФото: Pinterest

Нерухомість мрії: функціональна квартира — ідеально підходить для практичного Тільця, який цінує комфорт.

Доступна нерухомість: компактна квартира недалеко від жвавого центру міста стане для Тільця затишним сімейним гніздечком та оазисом спокою.

Діва — структурований таунхаус

Астролог пояснив: "практичність та вірність — найбільш виражені риси Діви, хоча аналітичний підхід іноді може означати, що вони занадто багато уваги приділяють дрібницям. Простір, який дозволяє Діві створювати затишок в буденності — буде найкращим вибором".Квартира мрії для Тільців, Дів та Козорогів: як вибирати житло у новому році земним знакамФото: Pinterest

Нерухомість мрії: просторий будинок — найкращий вибір для практичної Діви, відкритий простір задовольнить потребу в спогляданні природи й зв'язку із зовнішнім світом.

Доступна нерухомість: власність в тихому селі з красивим садом та домашньою атмосферою — ідеально підійде Діві.

Козоріг — міський пентхаус

Козоріг надійний та дисциплінований. Вміння брати на себе відповідальність — характерна риса Козорогів, і вона впливає на вибір будинку.Квартира мрії для Тільців, Дів та Козорогів: як вибирати житло у новому році земним знакамФото: Pinterest

Нерухомість мрії: екстраординарна квартира задовольнить Козорога повною мірою. Вона повинна бути розкішною та просторою, з великою кількістю кімнат, щоб Козоріг міг спокійно віддаватися своїм справам й творчості.

Доступна нерухомість: квартира в сучасному стилі й зручному місці ідеально підходить для практичного і ділового Козорога.

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