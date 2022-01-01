Квартира мрії для Тільців, Дів та Козорогів: як вибирати житло у новому році земним знакам
У питанні вибору ідеальної квартири краще врахувати всі нюанси, навіть ті, які здаються незначними або несерйозними. Пропонуємо заглянути в гороскоп і подивитися рекомендації астролога — можливо зірки підкажуть, що підходить саме вам.
Як виглядає ідеальне житло для земних знаків Зодіаку — читайте в матеріалі РБК-Украина Realty з посиланням на Express.
Компанія Martin&Co запросила астролога, щоб допомогти визначитися як виглядає ідеальна нерухомість для земних знаків Зодіаку — Тільця, Діви та Козерога.
Загальна риса земних знаків — практичність, їм подобається функціональність і комфорт.
Тілець — комфортна і функціональна квартира
Як представник земних знаків, Тілець любить розслаблятися — бажано в заспокійливій, безтурботній обстановці. Йому підійдуть продумані функціональні апартаменти. Тільці також дуже вперті та проводять багато часу вдома, тому важливо, щоб вони вибрали житло, яке подобається їм естетично.Фото: Pinterest
Нерухомість мрії: функціональна квартира — ідеально підходить для практичного Тільця, який цінує комфорт.
Доступна нерухомість: компактна квартира недалеко від жвавого центру міста стане для Тільця затишним сімейним гніздечком та оазисом спокою.
Діва — структурований таунхаус
Астролог пояснив: "практичність та вірність — найбільш виражені риси Діви, хоча аналітичний підхід іноді може означати, що вони занадто багато уваги приділяють дрібницям. Простір, який дозволяє Діві створювати затишок в буденності — буде найкращим вибором".Фото: Pinterest
Нерухомість мрії: просторий будинок — найкращий вибір для практичної Діви, відкритий простір задовольнить потребу в спогляданні природи й зв'язку із зовнішнім світом.
Доступна нерухомість: власність в тихому селі з красивим садом та домашньою атмосферою — ідеально підійде Діві.
Козоріг — міський пентхаус
Козоріг надійний та дисциплінований. Вміння брати на себе відповідальність — характерна риса Козорогів, і вона впливає на вибір будинку.Фото: Pinterest
Нерухомість мрії: екстраординарна квартира задовольнить Козорога повною мірою. Вона повинна бути розкішною та просторою, з великою кількістю кімнат, щоб Козоріг міг спокійно віддаватися своїм справам й творчості.
Доступна нерухомість: квартира в сучасному стилі й зручному місці ідеально підходить для практичного і ділового Козорога.
Раніше ми писали ідеальний будинок для Раків, Скорпіонів та Риб.
Також ми розповідали про 10 оригінальних дизайнерських прибудов 2021 року.