Квартира мрії для Тільців, Дів та Козорогів: як вибирати житло у новому році земним знакам

У питанні вибору ідеальної квартири краще врахувати всі нюанси, навіть ті, які здаються незначними або несерйозними. Пропонуємо заглянути в гороскоп і подивитися рекомендації астролога — можливо зірки підкажуть, що підходить саме вам.

Як виглядає ідеальне житло для земних знаків Зодіаку — читайте в матеріалі РБК-Украина Realty з посиланням на Express.

Компанія Martin&Co запросила астролога, щоб допомогти визначитися як виглядає ідеальна нерухомість для земних знаків Зодіаку — Тільця, Діви та Козерога.

Загальна риса земних знаків — практичність, їм подобається функціональність і комфорт.

Тілець — комфортна і функціональна квартира

Як представник земних знаків, Тілець любить розслаблятися — бажано в заспокійливій, безтурботній обстановці. Йому підійдуть продумані функціональні апартаменти. Тільці також дуже вперті та проводять багато часу вдома, тому важливо, щоб вони вибрали житло, яке подобається їм естетично. Фото: Pinterest

Нерухомість мрії: функціональна квартира — ідеально підходить для практичного Тільця, який цінує комфорт.

Доступна нерухомість: компактна квартира недалеко від жвавого центру міста стане для Тільця затишним сімейним гніздечком та оазисом спокою.

Діва — структурований таунхаус

Астролог пояснив: "практичність та вірність — найбільш виражені риси Діви, хоча аналітичний підхід іноді може означати, що вони занадто багато уваги приділяють дрібницям. Простір, який дозволяє Діві створювати затишок в буденності — буде найкращим вибором". Фото: Pinterest

Нерухомість мрії: просторий будинок — найкращий вибір для практичної Діви, відкритий простір задовольнить потребу в спогляданні природи й зв'язку із зовнішнім світом.

Доступна нерухомість: власність в тихому селі з красивим садом та домашньою атмосферою — ідеально підійде Діві.

Козоріг — міський пентхаус

Козоріг надійний та дисциплінований. Вміння брати на себе відповідальність — характерна риса Козорогів, і вона впливає на вибір будинку. Фото: Pinterest

Нерухомість мрії: екстраординарна квартира задовольнить Козорога повною мірою. Вона повинна бути розкішною та просторою, з великою кількістю кімнат, щоб Козоріг міг спокійно віддаватися своїм справам й творчості.

Доступна нерухомість: квартира в сучасному стилі й зручному місці ідеально підходить для практичного і ділового Козорога.

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