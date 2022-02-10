ru ua
Чт, 10 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Грибок на стінах та ліфти-кректуни: на що звернути увагу в панельних будинках

Новость на русском →
Четвер 10 лютого 2022 16:45
Грибок на стінах та ліфти-кректуни: на що звернути увагу в панельних будинках Фото: зростання інтересу покупців до "панельок" – одна з нинішніх тенденцій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Голландс

Чим привабливе та чим небезпечне для своїх господарів житло пізнього радянського періоду. На які панельні серії в Україні полюють іноземці і що потрібно запитати у рієлтора на перегляді.

РБК-Україна REALTY продовжує розповідь про особливості та проблеми квартир в старих будинках.

Торг закінчено

Початок року ознаменувався на ринку житла несподіваними та взаємовиключними тенденціями. З одного боку – побоювання початку військових дій й різкий відтік капіталу з України змусили нервувати як продавців, так і покупців – кількість угод знизилася на 20-50%. З іншого – ціни як на первинну, так і на вторинну нерухомість продовжили зростання. За місяць, правда, він мало помітний. Й на вторинці виражається у відмові продавців від торгу – у той час як минулого року дисконт в 3-5% від заявленої ціни для реального покупця був нормою. Особливо якщо мова йшла про квартири в радянському житловому фонді.

Чотири причини купити панельку

Зростання інтересу покупців до цього виду житла – ще одна з нинішніх тенденцій. Пояснюється ця тенденція просто.

  • По-перше, типові радянські серії, сильно програючи в стані комунікацій й плануваннях сучасним проектам, традиційно дешевше: різниця становить 15-40% (залежно від стану, серії та віку будинку).
  • По-друге, житло в типових багатоповерхівках розташоване в обжитих, затишних й тихих мікрорайонах, де все було пристосовано ще з моменту забудови: розвинена соціальна інфраструктура, зони відпочинку та ін.
  • По-третє, такі квартири часто продаються в стані "переклеїти шпалери і жити" – тобто, цілком придатні для заселення. У той час як новобудова зажадає ще чимало грошей і часу на облаштування.
  • Нарешті, квартири вторинного ринку – цілком надійна гавань для інвестицій, оскількм й де-юре, й де-факто вже є активом. Що не завжди можна сказати про новобудови, право власності на які можна очікувати дуже довго. Особливо – в сьогоднішній нестабільній ситуації.

Тому таке житло цілком заслуговує на увагу.

Сьогодні ми розповімо про типове житло в панельних будинках поліпшених серій пізнього радянського періоду.

Серія КТ

Ця серія була розроблена одночасно з БПС. Вважається, що назва розшифровується як "Київські технології" – її розробниками виступили столичні інженери в тандемі Головкиївміськбудом.

Це 12-і та 16-поверхові великопанельні житлові будинки. КТ, в порівнянні з БПС, привабливіше зовні та має більш вдалі планування (просторі передпокої і прямокутні балкони). Тому квартири в КТ за радянських часів вважалися престижними.Грибок на стінах та ліфти-кректуни: на що звернути увагу в панельних будинкахФото: будинок серії КТ (dom.ria)

Перші будинки серії КТ були 12-поверхові (КТ-12). Вони вперше з'явилися в житлових мікрорайонах Борщагівка та Виноградар. Пізніше на потік були поставлені 16-поверхові версії, які активно будувалися в 80-х роках.

У серії КТ несучим є внутрішній каркас. Зовнішні ж стіни виконані з керамзитобетону і не виконують несучої функції. Тому тріщини на фасаді, які часто відлякують потенційних покупців, не становлять загрози.

А ось що повинно насторожити, так це рівень гідроізоляції. Саме по собі покриття фасадів водонепроникне, в його склад входить дрібний щебінь, який створює характерну шорстку текстуру. Але вертикальні стики фасаду не завжди добре загерметизовані. Як результат – волога може потрапляти в приміщення й на зовнішніх стінах поселяється грибок. Господарі будуть, швидше за все, ховати його під шпалерами, шторами та ін. – на перегляді перед покупкою треба бути уважними й обов'язково уточнювати цей момент.

Що треба враховувати, вибираючи квартиру в серії КТ:

  • через проблеми зі швами на фасаді у квартиру може проникати волога, як результат – доведеться жити з грибком;
  • зовнішні стіни в КТ можуть бути холодними – втрачати тепло через щілини в стиках;
  • товщина зовнішніх стін становить 30 см, міжквартирних – 16 см, міжкімнатних –16-14 см.
  • погана звукоізоляція, але оскільки планування в цих будинках вдалі, можна обшити кімнати звукоізолюючими матеріалами – "вкрадені" на них 5-10 см ви не відчуєте;
  • ліфти в цій серії – одні з найстаріших, тому сьогодні, коли вони працюють вже на межі своїх можливостей, треба бути готовим до їх частих поломок та гучного "кректання";
  • планування в КТ покращені: всі кімнати окремі, ванна розрахована на довжину 1,7 м, площа кухонь – 8,3-8,5 кв. м;
  • ресурс цих будинків – до 70 років експлуатації. Більшість з них будували 30-40 років тому й половину свого ресурсу вони вже віджили.

96-та серія

96-я серія стала поліпшеною версією 464-й і 480-й серій. Її також розробили кияни. Інженери та архітектори вирішували два ключові завдання: зробити планування комфортнішим та практичнішим й забезпечити швидкий процес будівництва при максимальній надійності споруди.

96-я серія стала свого роду "конструктором" – блок-секції, з яких збирався будинок, дозволяли варіювати поверховість, кількість під'їздів та квартир. Це дало можливість уникнути однотипності й урізноманітнити житлові мікрорайони.Грибок на стінах та ліфти-кректуни: на що звернути увагу в панельних будинкахФото: будинок 96-ї серії (РБК-Україна)

Як і попередники, 96-я серія має несучий каркас із залізобетонних панелей. Фасад виконаний з керамзитобетону й повинен бути вкритий плиткою для гідро- та теплоізоляції. На жаль, плитку можна побачити не на всіх будинках цієї серії, а це вже порушення технології. В результаті мешканці отримували просторі і затишні квартири – з холодними зовнішніми стінами й вогкістю біля вікон.

Що потрібно пам'ятати, вибираючи 96-у серію:

  • фасад повинен бути обкладений плиткою, в іншому випадку вогкості в квартирі не уникнути;
  • серія має повноцінні техповерх, який – якщо немає належного контролю – нерідко перетворюються на нічліжки;
  • планування вважаються одними з найкращих в економ-класі: кімнати ізольовані, виконані у вдалих пропорціях;
  • кухні мають площу 7,5-8,5 кв.м, висота стелі – 2,64 м, товщина несучих стін – 35 см;
  • у всіх квартирах передбачені комори, антресолі, шафи.

134-та серія

Це вдосконалена 96-я серія, яка зустрічається в різній висотності: від 5 до 12 поверхів.

134-я серія була дорожче в будівництві, ніж 96-я, але мала куди більш ефектний зовнішній вигляд. Що зробило її популярною на багато років. До сьогоднішнього дня з усіх панельних серій 70-80-х років вона вважається найкращою та користується постійним попитом не тільки в українських покупців, а й у іноземних інвесторів. Останні, за словами рієлторів, буквально "полюють" за квартирами цієї серії, купуючи їх для здачі в оренду.Грибок на стінах та ліфти-кректуни: на що звернути увагу в панельних будинкахФото: будинок 134-ї серії (wikipedia)

Що ви купуєте разом із 134-ю серією:

  • пристойних сусідів – у цю серію частіше, ніж в інші, селили наукову інтелігенцію, партноменклатуру, діячів мистецтв;
  • добротні планування: просторі квадратні кухні площею до 8,5 кв.м; просторі ванні кімнати, комори, антресолі або гардеробні в кожній квартирі;
  • комфортну висоту стель – 2,64 м, товщину несучих стін - 35 см;
  • фасад з керамзитобетону;
  • грибок на стінах, якщо фасад виходить на північ або схід, на водойму або на вітряну сторону, й при цьому не обкладений плиткою;
  • несподіваних сусідів на горищі, якщо будинок не охороняється або погано обслуговується.

Раніше ми розповідали чи є сенс зараз купувати квартиру в"хрущовці".

Також ми писали про те, які квартири радянських серій не варто купувати. Розглядали плюси і мінуси 464-ї серії, "чешок" і БПС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Житло
Точки зору
Оксана Череднічок
На валізах: як реагують покупці житла на загрозу війни
Оксана Череднічок
провідний експерт з житлової нерухомості Києва та області
Володимир Копоть
Собі на користь: як читати договір з забудовником та на що звернути особливу увагу
Володимир Копоть
юрист, співзасновник і керівник сервісу Monitor.Estate
Назар Бенч
Гнучкість, адаптивність та функціональність: якими будуть офіси в 2022 році
Назар Бенч
власник інвестиційно-будівельної компанії "Фенікс Груп"
Юлія Ступіна
Інвесторам доведеться ділитися, а покупцям – платити більше: як позначиться на ціні квартир законопроект 5600
Юлія Ступіна
директор з фінансів Строй сіті Девелопмент груп
Всі точки зору