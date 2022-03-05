У містах Заходу України рієлтори безоплатно розселили понад 100 тисяч біженців

За 10 днів війни рієлтори західноукраїнських відділень АФНУ надали безоплатну допомогу з розселення понад 100 тисяч біженців з Київської, Харківської, Донецької, Луганської, Сумської, Чернігівської, Запорізької, Херсонської та інших областей України.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на Юрія Піту, президента Асоціації фахівців з нерухомості України.

"Міста на Заході України переповнені заявками на розселення, хоч вільних місць немає вже 5 днів. Рієлтори координують розселення у школах, соціально-побутових об'єктах, гуртожитках, але навіть і тут бракує вільних місць", - зазначив він.

Фахівці з нерухомості, разом з органами місцевої влади, на тлі ажіотажу запобігають необгрунтованому підняттю цін на оренду.

При цьому понад 30% власників квартир в західноукраїнських обласних центрах надали біженцям своє житло взагалі безоплатно.

Окрім того, рієлтори надають допомогу з евакуації населення, координуючи виїзд якомога більшої кількості людей з небезпечних міст та населених пунктів.

Також спільно з Фондом державного майна України АФНУ веде активну роботу з виявлення підозрілих орендарів, можливих диверсантів.

"Україна об'єдналася у біді, всі працюють та надають допомогу тим, хто її потребує, заради перемоги", - підсумував Юрій Піта.

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