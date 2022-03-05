ru ua
Сб, 05 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Безпечне місце у приватному будинку: де сховатися від ракет та обстрілів

Новость на русском →
Субота 05 березня 2022 13:20
Безпечне місце у приватному будинку: де сховатися від ракет та обстрілів Фото: якщо ваш будинок двоповерховий, краще спустися на перший поверх (OLX)
Автор: Ріана Абдулаєва

Російські окупанти обстрілюють не тільки великі міста із багатоповерхівками — під удар потрапляє й приватний сектор. Такий тип будівель має свої особливості, це стосується й правил безпеки та укриттів.

РБК-Україна Realty зібрали поради, за якими ви зможете уберегти життя собі та своїм близьким, перебуваючи у приватному будинку. Безпечне місце у приватному будинку: де сховатися від ракет та обстрілівФото: Pinterest

Рекомендації по укриттю

  • Якщо ваш будинок двоповерховий, краще спустися на перший поверх. Підлога нагорі може провалитися у випадку обстрілу.
  • Найкраще сховатися у кімнаті, що відгороджена від вулиці двома стінами, в якій немає вікон та хитких конструкцій.
  • Насправді ховатися у ванній, якщо є інші варіанти, не бажано. Адже уламки кахлю можуть завдати поранень та травм.
  • Найліпше місце — коридор, захищений 2-3 стінами з усіх сторін. Під час артобстрілу намагайтеся перебувати біля несучих стін (товщина не менше 20 см).

Підвал

Безпечне місце у приватному будинку: де сховатися від ракет та обстрілівФото: Pinterest

Підвал у приватному будинку може бути сховищем, за умови, що він обладнаний під укриття. У звичайному підвалі перебувати небезпечно. Подбайте про питну воду та джерела повітря — якщо цього немає, він стає потенційною пасткою. Є ймовірність опинитися під завалом.

В підвалі-сховищі має зберігатися запас їжі та води як мінімум на 2 доби, аптечка, засоби зв’язку, ліхтарик та свисток.

Також у будь-якому сховищі має бути додатковий вихід.

Раніше ми писали де сховатися під час повітряної тривоги.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
Точки зору
Олександр Насіковський
Бізнес на інвестиціях: що пропонує ринок нерухомості в 2022 році
Олександр Насіковський
засновник та керуючий партнер групи компаній DIM
Володимир Семенцов
Інфляція, нові податки та низькі відсотки: які є альтернативи пасивного доходу
Володимир Семенцов
співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development
Оксана Череднічок
На валізах: як реагують покупці житла на загрозу війни
Оксана Череднічок
провідний експерт з житлової нерухомості Києва та області
Володимир Копоть
Собі на користь: як читати договір з забудовником та на що звернути особливу увагу
Володимир Копоть
юрист, співзасновник і керівник сервісу Monitor.Estate
Всі точки зору