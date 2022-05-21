ru ua
Сб, 21 травня News Daily Lite Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Від 30 тисяч євро. Скільки коштує купити квартиру або будинок біля моря в Чорногорії

Новость на русском →
Субота 21 травня 2022 07:30
Від 30 тисяч євро. Скільки коштує купити квартиру або будинок біля моря в Чорногорії Фото: Архітектура в Чорногорії, Будва (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українці - в числі покупців супердорогої нерухомості

Нерухомість в курортних країнах стала об'єктом підвищеного інтересу українців через війну в нашій країні. Багато хто придивляється до житла в популярних локаціях, де раніше побували в ролі туристів.

Чорногорія - один із найпопулярніших напрямків, де українці можуть купити квартиру або будинок в мальовничій місцевості.

TRAVEL РБК-Україна подивилося, скільки коштує придбати житло в цій сонячній країні.

Особливості продажу нерухомості в Чорногорії

Іноземці мають право купувати в Чорногорії як будинки і квартири, так і земельні ділянки с об'єктами на них. При цьому володіння нерухомістю допомагає отримати посвідку на проживання в цій країні.

У числі найбільш активних покупців в Чорногорії експерти з нерухомості називали українців. Про це в інтерв'ю Realting розповів в січні 2022 року директор агентства нерухомості Estate Monte group.

За словами фахівця, в зростаючому попиті на будинки і квартири в Чорногорії спостерігається полярність: в останні роки купували або дуже дешеву нерухомість, або дорогу елітну. Середній сегмент ринку "провисав".

Від 30 тисяч євро. Скільки коштує купити квартиру або будинок біля моря в ЧорногоріїВід 30 тисяч євро. Скільки коштує купити квартиру або будинок біля моря в ЧорногоріїФото: Приклади "розкиду" цін на нерухомість в Чорногорії (скріншот РБК-Україна/realting.com)

Особливості будівництва житла в Чорногорії останнім часом, за словами фахівця: зростаюча конкуренція серед забудовників і контроль якості будівництва з боку держави, що підвищує стандарти житла.

Багатьох покупців приваблює також інвестиційне громадянство (від 450 000 євро), програма якого діє до 31 грудня 2022 року.

Найдорожчі квартири в Чорногорії (хай-люкс клас) – від 2 мільйонів євро – зазвичай купували покупці з України, країн СНД і арабських країн. У числі об'єктів люкс-класу за ціною від 500 тисяч євро - теж українці.

А ось на бюджетне житло (до 200 євро) в новобудовах Чорногорії націлені були переважно місцеві жителі.

Скільки коштує купити бюджетні квартири

На сайтах нерухомості половина оголошень за останні дні - зі значком "продано". Як гарячі пиріжки розлітаються міні-квартири в курортних регіонах або маленькі старі будиночки на узбережжі. Вартість такого бюджетного житла - від 500 євро за 1 кв. м.

Від 30 тисяч євро. Скільки коштує купити квартиру або будинок біля моря в Чорногорії

Фото: вартість самих бюджетних квартир в Чорногорії (скріншот РБК-Україна/montebase. com)

На Будванській рив'єрі можна знайти кваріру-студіо від 25 тисяч євро. Таких пропозицій небагато і довго вони не "висять". Зате є великий вибір житла - квартир і невеликих будинків, половин будинків або поверхів в них – від 80 тисяч євро. Також квартири за ціною від 100 тисяч євро до 100 кв.м – у великому асортименті на всьому узбережжі.

Від 30 тисяч євро. Скільки коштує купити квартиру або будинок біля моря в ЧорногоріїВід 30 тисяч євро. Скільки коштує купити квартиру або будинок біля моря в ЧорногоріїВід 30 тисяч євро. Скільки коштує купити квартиру або будинок біля моря в Чорногорії

Фото: Приклади бюджетної нерухомості житла в Чорногорії (скріншот РБК-Україна/tradegoria. com)

Елітні вілли з краєвидом на море

На сайтах нерухомості є пропозиції і елітних будинків біля моря. Таке житло коштує 4000-5000 євро за 1 кв. м.

Наприклад, за 760 тисяч євро можна придбати чотирирівневу віллу на 6 спалень, 4 ванних, із 12-метровим басейном із підігрівом і ділянкою в 549 кв. м. Площа будинку – 468 кв. м.

Від 30 тисяч євро. Скільки коштує купити квартиру або будинок біля моря в Чорногорії

Від 30 тисяч євро. Скільки коштує купити квартиру або будинок біля моря в Чорногорії

Фото: Приклади елітної нерухомості в Чорногорії (скріншот РБК-Україна/realting. com)

Розкішна нерухомість знаходиться в 900 метрах від моря в тихій зоні неподалік від Будви (1,5 км).

Чимало великих вілл або дизайнерських квартир з видом на море в мальовничих локаціях з туристичною інфраструктурою коштують від 1 мільйона євро.

Чимало квартир в курортних Будві, Рафаїловичах, Петроваці продають за ціною близько 500 тисяч євро. Придбання такого житла площею від 100 кв.м стане дійсно вдалою інвестицією, адже в 2025 році очікується вступ Чорногорії в ЄС.

Нагадаємо, ми писали, за скільки українці можуть купити житло в Іспанії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черногория
Відпочинок в Україні
Точки зору
Катерина Таран
Вистояло в окупації. Маловідоме село на Київщині, яке намагалися захопити сім разів
Катерина Таран
спеціально для РБК-Україна
Людмила Жукова
"Світло є навіть у темні часи": як Угорщина стала тимчасовим домом для моєї родини у розпал війни
Людмила Жукова
редактор стрічки новин Styler
Надія Макаренко
Нова сторінка. Як війна змінить мандрівки Україною після перемоги над ворогом
Надія Макаренко
засновниця туристичних проектів Travel Ukraine & Travel Designer
Ольга Орєхова
В окупації з першого дня. Як переживає війну заповідник Асканія-Нова на Херсонщині
Ольга Орєхова
журналіст проекту "Travel"
Всі точки зору