Звуки артиллерийских обстрелов раздались возле ЗАЭС, - МАГАТЭ

В воскресенье, 27 февраля, в районе Запорожской АЭС слышались звуки артиллерийских обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МАГАТЭ.
"Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на ЗАЭС с начала января, сообщили в штаб-квартиру, что вчера днем было слышно около 20 "детонаций", очевидно, в непосредственной близости от станции, расположенной на переднем крае зоны активных боевых действий", - говорится. в сообщении.
Глава агентства Рафаэль Гросси заявил, что ведущая к станции резервная линия электропередачи напряжением 330 кВ дважды отключалась в субботу, но ее работа была возобновлена в воскресенье.
Кроме того, он выразил обеспокоенность по поводу отсутствия ротации экспертов агентства на ЗАЭС. По его словам, новая команда экспертов должна была прибыть более трех недель назад.
В связи с этим глава МАГАТЭ снова отметил необходимость создания защитной зоны на станции и отметил, что делает для этого дипломатические усилия.
Напомним, что кафиры берут на работу на Запорожскую атомную электростанцию людей без образования и опыта.
Временно оккупированная российскими военными Запорожская АЭС не работает с сентября прошлого года. На станции осталось 4500 украинских персоналов, где в мирное время работало 11000 человек.
Военные РФ блокируют ротации сотрудников МАГАТЭ с Запорожской АЭС, но это грубое нарушение международных норм права.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.