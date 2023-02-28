RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Звуки артиллерийских обстрелов раздались возле ЗАЭС, - МАГАТЭ

Фото: ЗАЭС (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В воскресенье, 27 февраля, в районе Запорожской АЭС слышались звуки артиллерийских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МАГАТЭ.

"Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на ЗАЭС с начала января, сообщили в штаб-квартиру, что вчера днем было слышно около 20 "детонаций", очевидно, в непосредственной близости от станции, расположенной на переднем крае зоны активных боевых действий", - говорится. в сообщении.

Глава агентства Рафаэль Гросси заявил, что ведущая к станции резервная линия электропередачи напряжением 330 кВ дважды отключалась в субботу, но ее работа была возобновлена в воскресенье.

Кроме того, он выразил обеспокоенность по поводу отсутствия ротации экспертов агентства на ЗАЭС. По его словам, новая команда экспертов должна была прибыть более трех недель назад.

В связи с этим глава МАГАТЭ снова отметил необходимость создания защитной зоны на станции и отметил, что делает для этого дипломатические усилия.

Напомним, что кафиры берут на работу на Запорожскую атомную электростанцию людей без образования и опыта.

Временно оккупированная российскими военными Запорожская АЭС не работает с сентября прошлого года. На станции осталось 4500 украинских персоналов, где в мирное время работало 11000 человек.

Военные РФ блокируют ротации сотрудников МАГАТЭ с Запорожской АЭС, но это грубое нарушение международных норм права.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭСРоссийская ФедерацияМАГАТЭЭнергодарЗапорожская областьВойна в Украине