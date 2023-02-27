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На Запорожской АЭС украинского персонала осталось менее 50%

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Украина, Понедельник 27 февраля 2023 20:45
На Запорожской АЭС украинского персонала осталось менее 50% Фото: ЗАЭС не работает с сентября 2022 года (Getty Images)
Автор: Елена Черкасец

Временно оккупированная российскими военными Запорожская АЭС не работает с сентября прошлого года. На станции осталось 4500 украинского персонала, где в мирное время работало 11000 человек.

Об этом заявил президент "Энергоатома" Петр Котин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Суспільне ТБ".

"ЗАЭС, начиная с сентября не работает, не выдает электроэнергию, а потребляет 100 мегаватт в постоянном режиме через одну работающую линию. 5-й и 6-й энергоблоки сейчас находятся в так называемом горячем состоянии, это когда реактор не работает. Другие - в холодном, из них два - в состоянии ремонта. Станцию обслуживает украинский персонал, но вмешался "Росэнергоатом", однако у их специалистов нет ни лицензии, чтобы эксплуатировать энергоблоки, ни опыта", - сказал он.

По словам Котина, на работников постоянно оказывается давление, чтобы они заключили договора с "Росэнергоатомом".

"Из 4500 работников договор подписали около 2500 человек", – добавил он.

Что касается электроэнергии, потребляемой станцией, то она необходима для заживления собственных потребностей АЭС. Ведь ядерный материал постоянно нужно охлаждать, а охлаждение осуществляется насосами, питающимися от энергосистемы.

В "Энергоатоме" рассказали, что оккупанты обустроили на ЗАЭС ремонтную базу, где ремонтируют свою военную технику.

"Этот объект вообще не предусмотрен для того, чтобы на нем находилась военная техника, но там ее очень много. Они заняли машзалы и первого и второго энергоблоков. Там и военных очень много, и оружия", - сказал Котин.

Также он добавил, что на крыше 5-го энергоблока захватчики обустроили пулеметные "позиции", а между энергоблоками установили блокпосты: мешки с песком и автоматчики.

Напомним, военные РФ блокируют ротации сотрудников МАГАТЭ с Запорожской АЭС, но это грубое нарушение международных норм права.

В бомбоубежище Запорожской АЭС оккупанты разместили более 600 мобилизованных и курсантов из России. Их готовят для опрокидывания на донецкое направление.

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Запорожская АЭС Служба безопасности Украины
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