Звуки артиллерийских обстрелов раздались возле ЗАЭС, - МАГАТЭ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МАГАТЭ .

"Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на ЗАЭС с начала января, сообщили в штаб-квартиру, что вчера днем было слышно около 20 "детонаций", очевидно, в непосредственной близости от станции, расположенной на переднем крае зоны активных боевых действий", - говорится. в сообщении.

Глава агентства Рафаэль Гросси заявил, что ведущая к станции резервная линия электропередачи напряжением 330 кВ дважды отключалась в субботу, но ее работа была возобновлена в воскресенье.

Кроме того, он выразил обеспокоенность по поводу отсутствия ротации экспертов агентства на ЗАЭС. По его словам, новая команда экспертов должна была прибыть более трех недель назад.

В связи с этим глава МАГАТЭ снова отметил необходимость создания защитной зоны на станции и отметил, что делает для этого дипломатические усилия.