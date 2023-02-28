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Звуки артиллерийских обстрелов раздались возле ЗАЭС, - МАГАТЭ

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Энергодар, Вторник 28 февраля 2023 18:55
Звуки артиллерийских обстрелов раздались возле ЗАЭС, - МАГАТЭ Фото: ЗАЭС (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В воскресенье, 27 февраля, в районе Запорожской АЭС слышались звуки артиллерийских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МАГАТЭ.

"Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на ЗАЭС с начала января, сообщили в штаб-квартиру, что вчера днем было слышно около 20 "детонаций", очевидно, в непосредственной близости от станции, расположенной на переднем крае зоны активных боевых действий", - говорится. в сообщении.

Глава агентства Рафаэль Гросси заявил, что ведущая к станции резервная линия электропередачи напряжением 330 кВ дважды отключалась в субботу, но ее работа была возобновлена в воскресенье.

Кроме того, он выразил обеспокоенность по поводу отсутствия ротации экспертов агентства на ЗАЭС. По его словам, новая команда экспертов должна была прибыть более трех недель назад.

В связи с этим глава МАГАТЭ снова отметил необходимость создания защитной зоны на станции и отметил, что делает для этого дипломатические усилия.

Напомним, что кафиры берут на работу на Запорожскую атомную электростанцию людей без образования и опыта.

Временно оккупированная российскими военными Запорожская АЭС не работает с сентября прошлого года. На станции осталось 4500 украинских персоналов, где в мирное время работало 11000 человек.

Военные РФ блокируют ротации сотрудников МАГАТЭ с Запорожской АЭС, но это грубое нарушение международных норм права.

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