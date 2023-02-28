Звуки артилерійських обстрілів пролунали біля ЗАЕС, - МАГАТЕ
У неділю, 27 лютого, в районі Запорізької АЕС було чути звуки артилерійських обстрілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МАГАТЕ.
"Експерти МАГАТЕ, які перебувають на ЗАЕС з початку січня, повідомили у штаб-квартиру, що вчора вдень було чути близько 20 "детонацій", очевидно, в безпосередній близькості від станції, яка розташована на передньому краї зони активних бойових дій", - йдеться у повідомленні.
Глава агентства Рафаель Гроссі заявив, що резервна лінія електропередачі, що веде до станції, напругою 330 кВ двічі відключалася в суботу, але її роботу було відновлено в неділю.
Крім того, він висловив стурбованість через відсутність ротації експертів агентства на ЗАЕС. За його словами, нова команда експертів мала прибути понад три тижні тому.
У зв'язку з цим глава МАГАТЕ знову наголосив на необхідності створення захисної зони на станції та зазначив, що робить для цього дипломатичні зусилля.
Нагадаємо, що окупанти беруть на роботу на Запорізьку атомну електростанцію людей без освіти та досвіду.
Тимчасово окупована російськими військовими Запорізька АЕС не працює з вересня минулого року. На станції залишилось 4500 українського персоналу, де в мирний час працювало 11000 людей.
Військові РФ блокують ротації співробітників МАГАТЕ з Запорізької АЕС, але це є грубим порушенням міжнародних норм права.
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