Звуки артилерійських обстрілів пролунали біля ЗАЕС, - МАГАТЕ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МАГАТЕ .

"Експерти МАГАТЕ, які перебувають на ЗАЕС з початку січня, повідомили у штаб-квартиру, що вчора вдень було чути близько 20 "детонацій", очевидно, в безпосередній близькості від станції, яка розташована на передньому краї зони активних бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Глава агентства Рафаель Гроссі заявив, що резервна лінія електропередачі, що веде до станції, напругою 330 кВ двічі відключалася в суботу, але її роботу було відновлено в неділю.

Крім того, він висловив стурбованість через відсутність ротації експертів агентства на ЗАЕС. За його словами, нова команда експертів мала прибути понад три тижні тому.

У зв'язку з цим глава МАГАТЕ знову наголосив на необхідності створення захисної зони на станції та зазначив, що робить для цього дипломатичні зусилля.