Свозят раненых из Донецкой области. "АТЕШ" разведал госпиталь оккупантов в Ставрополе

Партизаны провели разведку российского военного клинического госпиталя в Ставрополе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".
"Наш агент выявил место, куда массово свозят раненых военных РФ из Донецкой области", - говорится в сообщении.
В частности, агент сообщил, что раньше их возили на военных КАМАЗах, а из-за дефицита техники начали использовать гражданские автобусы и маршрутки в сопровождении военной полиции.
Во время наблюдения было зафиксировано до 30 раненых оккупантов, которых привезли на рейсовом автобусе.
"После ускоренной реабилитации военнослужащие возвращаются на фронт", - резюмируют партизаны.
Россия, используя, так называемые "мясные штурмы", не жаалеет личный состав на фронте. В связи с этим оккупанты несут знчительные потери.
Так, по данным президента Владимира Зеленского, потери РФ, в частности, на Покровском направлении, составляют 6:1.
В июне РФ потеряла больше 33 тысячи военных. Также ВСУ сбили три самолета и уничтожили один корабль.
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