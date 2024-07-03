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Свозят раненых из Донецкой области. "АТЕШ" разведал госпиталь оккупантов в Ставрополе

Фото: госпиталь РФ в Ставрополе принимает раненых оккупантов из Донецкой области (t.me/atesh_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны провели разведку российского военного клинического госпиталя в Ставрополе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"Наш агент выявил место, куда массово свозят раненых военных РФ из Донецкой области", - говорится в сообщении.

В частности, агент сообщил, что раньше их возили на военных КАМАЗах, а из-за дефицита техники начали использовать гражданские автобусы и маршрутки в сопровождении военной полиции. 

Во время наблюдения было зафиксировано до 30 раненых оккупантов, которых привезли на рейсовом автобусе.

"После ускоренной реабилитации военнослужащие возвращаются на фронт", - резюмируют партизаны.

 

 

Потери РФ в Украине

Россия, используя, так называемые "мясные штурмы", не жаалеет личный состав на фронте. В связи с этим оккупанты несут знчительные потери.

Так, по данным президента Владимира Зеленского, потери РФ, в частности, на Покровском направлении, составляют 6:1.

В июне РФ потеряла больше 33 тысячи военных. Также ВСУ сбили три самолета и уничтожили один корабль.

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