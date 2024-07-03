Звозять поранених із Донецької області. "АТЕШ" розвідав госпіталь окупантів у Ставрополі

Втрати РФ в Україні

Росія, використовуючи так звані "м'ясні штурми", не шкодує особовий склад на фронті. У зв'язку з цим окупанти зазнають значних втрат.

Так, за даними президента Володимира Зеленського, втрати РФ, зокрема на Покровському напрямку, становлять 6:1.

У червні РФ втратила понад 33 тисячі військових. Також ЗСУ збили три літаки та знищили один корабель.

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