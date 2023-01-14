Зверства и массовые убийства России никогда не будут прощены и забыты, - президент Литвы
Президент Литвы Гитанас Науседа назвал Российскую Федерацию террористическим государством и подчеркнул, что страна-агрессор понесет ответственность за атаки на жилые гражданские объекты и убийства мирных граждан в Украине, как при сегодняшнем ракетном ударе по Днепру.
Об этом 14 января сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter литовского президента.
"Россия - террористическая страна. Куда бы они ни пошли, они несут разрушение, смерть и огромные страдания", - говорится в публикации.
Как отметил Науседа, совершенные российские оккупантами зверства, массовые убийства, нападения на жилые дома - как это произошло в эту субботу в Днепре - "никогда не будут прощены и забыты".
"Придет время ответственности", - пишет он.
Также Науседа напомнил о поддержке Украины Литвой.
Russia is a terrorist state.— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) January 14, 2023
They bring destruction, death & immense suffering everywhere they go.
Atrocities, mass killings, attacks on residential buildings – like today in Dnipro – will never be forgiven& forgotten. The time for accountability will come.
stands with ! pic.twitter.com/22iLd0OFOP
Российский обстрел Днепра
Напомним, 14 января российские захватчики во время массового обстрела территории Украины попали в жилой дом в Днепре, пока количество раненых перевалило за полсотни человек.
В результате российского обстрела в днепровском доме было разрушено 72 квартиры, по предварительным данным там могло жить до 200 человек.
В настоящее время в сети уже появились фото и видео с места прилета по дому в Днепре. Как проинформировал глава ОВА Валентин Резниченко, число жертв от удара по многоэтажке в Днепре возросло до 12 человек.
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