Зверства и массовые убийства России никогда не будут прощены и забыты, - президент Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал Российскую Федерацию террористическим государством и подчеркнул, что страна-агрессор понесет ответственность за атаки на жилые гражданские объекты и убийства мирных граждан в Украине, как при сегодняшнем ракетном ударе по Днепру.

Об этом 14 января сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter литовского президента.

"Россия - террористическая страна. Куда бы они ни пошли, они несут разрушение, смерть и огромные страдания", - говорится в публикации.

Как отметил Науседа, совершенные российские оккупантами зверства, массовые убийства, нападения на жилые дома - как это произошло в эту субботу в Днепре - "никогда не будут прощены и забыты".

"Придет время ответственности", - пишет он.

Также Науседа напомнил о поддержке Украины Литвой.

Russia is a terrorist state.



They bring destruction, death & immense suffering everywhere they go.



Atrocities, mass killings, attacks on residential buildings – like today in Dnipro – will never be forgiven& forgotten. The time for accountability will come.



stands with ! pic.twitter.com/22iLd0OFOP — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) January 14, 2023

Российский обстрел Днепра

Напомним, 14 января российские захватчики во время массового обстрела территории Украины попали в жилой дом в Днепре, пока количество раненых перевалило за полсотни человек.



В результате российского обстрела в днепровском доме было разрушено 72 квартиры, по предварительным данным там могло жить до 200 человек.

В настоящее время в сети уже появились фото и видео с места прилета по дому в Днепре. Как проинформировал глава ОВА Валентин Резниченко, число жертв от удара по многоэтажке в Днепре возросло до 12 человек.