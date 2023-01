Зверства и массовые убийства России никогда не будут прощены и забыты, - президент Литвы

"Россия - террористическая страна. Куда бы они ни пошли, они несут разрушение, смерть и огромные страдания", - говорится в публикации.

Как отметил Науседа, совершенные российские оккупантами зверства, массовые убийства, нападения на жилые дома - как это произошло в эту субботу в Днепре - "никогда не будут прощены и забыты".

"Придет время ответственности", - пишет он.

Также Науседа напомнил о поддержке Украины Литвой.

Russia is a terrorist state.



They bring destruction, death & immense suffering everywhere they go.



Atrocities, mass killings, attacks on residential buildings – like today in Dnipro – will never be forgiven& forgotten. The time for accountability will come.



stands with !