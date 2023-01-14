ua ru
Вс, 15 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зверства и массовые убийства России никогда не будут прощены и забыты, - президент Литвы

Новина українською →
Суббота 14 января 2023 23:34
Зверства и массовые убийства России никогда не будут прощены и забыты, - президент Литвы Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал Российскую Федерацию террористическим государством и подчеркнул, что страна-агрессор понесет ответственность за атаки на жилые гражданские объекты и убийства мирных граждан в Украине, как при сегодняшнем ракетном ударе по Днепру.

Об этом 14 января сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter литовского президента.

"Россия - террористическая страна. Куда бы они ни пошли, они несут разрушение, смерть и огромные страдания", - говорится в публикации.

Как отметил Науседа, совершенные российские оккупантами зверства, массовые убийства, нападения на жилые дома - как это произошло в эту субботу в Днепре - "никогда не будут прощены и забыты".

"Придет время ответственности", - пишет он.

Также Науседа напомнил о поддержке Украины Литвой.

Российский обстрел Днепра

Напомним, 14 января российские захватчики во время массового обстрела территории Украины попали в жилой дом в Днепре, пока количество раненых перевалило за полсотни человек.

В результате российского обстрела в днепровском доме было разрушено 72 квартиры, по предварительным данным там могло жить до 200 человек.

В настоящее время в сети уже появились фото и видео с места прилета по дому в Днепре. Как проинформировал глава ОВА Валентин Резниченко, число жертв от удара по многоэтажке в Днепре возросло до 12 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Литва Война России против Украины ракетный удар
NEWS
Количество пострадавших от удара по Днепру перевалило за полсотни
Количество пострадавших от удара по Днепру перевалило за полсотни
DAILY
Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам