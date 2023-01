Звірства та масові вбивства Росії ніколи не будуть прощені та забуті, - президент Литви

"Росія - терористична країна. Куди б вони не пішли, вони несуть руйнацію, смерть та величезні страждання", - йдеться у публікації.

Як зазначив Науседа, скоєні російськими окупантами звірства, масові вбивства, напади на житлові будинки - як це сталося цієї суботи в Дніпрі - "ніколи не будуть прощені та забуті".

"Настане час відповідальності", - пише він.

Також Науседа нагадав про підтримку України Литвою.

