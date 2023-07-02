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Обвинял в обстрелах ВСУ: в Харькове будут судить любителя "русского мира"

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Воскресенье 02 июля 2023 17:57
Обвинял в обстрелах ВСУ: в Харькове будут судить любителя "русского мира" Фото: в Харькове будут судить любителя "русского мира" (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

В Харькове в суд направлен обвинительный акт в отношении мужчины, обвинявшего Вооруженные силы Украины в обстреле города, а также поддерживал оккупацию Россией Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Харьковской областной прокуратуры в Facebook.

Досудебное расследование установило, что в мае этого года 28-летний мужчина, находясь в одном из харьковских кафе, начал высказывать свою антиукраинскую позицию.

Он начал рассказывать посетителям, что "украинские военные бомбят населенные пункты". Кроме того, коллаборант добавил, что "Крым - это Россия и Украине уже никогда его не вернуть".

Дело будут рассматривать в Червонозаводском районном суде г. Харькова.

Обвинял в обстрелах ВСУ: в Харькове будут судить любителя &quot;русского мира&quot;

Освобождение Харьковской области

Осенью прошлого года украинские военные провели успешное контрнаступление в Харьковской области и освободили от оккупантов значительную часть региона.

Защитники отодвинули российские войска за границу. Однако армия РФ продолжает обстреливать Харьков и освобожденные пограничные населенные пункты.

В частности, вчера из-за вражеских обстрелов в Купянском районе ранения получил мужчина.

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