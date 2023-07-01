Россияне обстреляли артиллерией Купянский район, ранен гражданский
В Синьковке Купянского района Харьковской области в результате обстрела российскими оккупантами был ранен гражданский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"За прошедшие сутки враг из артиллерии и минометов обстреливал приграничные и прифронтовые населенные пункты Купянского и Чугуевского районов", - пишет Синегубов.
По словам главы Харьковской ОГА, под ударами врага находились:
- Гатище;
- Огурцово;
- Двуречанское;
- Синьковка.
В Синьковке во время обстрела артиллерией был ранен 57-летний гражданский.
"Продолжается разминирование. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали 6,7 га территории и обезвредили 78 взрывоопасных предметов", - добавил Синегубов.
Ситуация в Харьковской области
В начале полномасштабного вторжения российские оккупанты захватили часть региона. Осенью прошлого года наши военные освободили почти всю область, после чего враг начал регулярно наносить удары по приграничным городам, селам и самому Харькову.
Например, во время недавнего обстрела села Волчанские Хутора Чугуевского района погибли три человека. Мужчины 48, 45 и 57 лет получили взрывные травмы несовместимые с жизнью.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.