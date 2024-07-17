Штраф - до 80 тысяч. За какое нарушение работодателям грозит наказание

Дискриминация на рабочем месте является серьезным нарушением. Оштрафовать работодателей могут даже за дискриминацию граждан в вакансиях.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат Анатолий Перепельченко из юридической компании "Приходько та партнери".

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Основное о дискриминации на рабочем месте

В Украине любая дискриминация на рабочем месте запрещена Кодексом законов о труде (КЗоТ).

В статье 2 "Равенство трудовых прав граждан Украины, недопущение дискриминации в сфере труда" отмечается, что под запрет подпадает любая дискриминация:

нарушение принципа равенства прав и возможностей

прямое или косвенное ограничение прав работников

Уточняется, что на ограничение прав работников не могут влиять:

раса или цвет кожи

политические, религиозные и другие убеждения

пол

гендерная идентичность, сексуальная ориентация

этническое, социальное и иностранное происхождение

возраст

состояние здоровья, инвалидность

подозрение или наличие заболевания ВИЧ/СПИД

семейное и имущественное положение, семейные обязанности

место жительства

членство в профессиональном союзе или другом общественном объединении

участие в забастовке

обращение или намерение обращения в суд или другие органы для защиты своих прав или оказание поддержки другим работникам в защите их прав

уведомление о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений (других нарушений закона "О предотвращении коррупции"), а также содействие лицу в совершении такого уведомления

языковые или другие признаки, не связанные с характером работы или условиями ее выполнения

Дискриминация по половому признаку: какие штрафы угрожают работодателям

По словам Перепельченко, дискриминация по половому признаку на рабочем месте является серьезным нарушением.

"Поэтому каждый работник должен знать свои права и куда обращаться за помощью", - отметил он.

Юрист объяснил, что во время военного положения, когда многие мужчины - на фронте, женщины все чаще занимают должности, традиционно считавшиеся мужскими.

"Это еще раз подчеркивает важность одинакового отношения ко всем работникам вне зависимости от пола", - добавил он.

Эксперт подчеркнул, что государством также предусмотрены штрафы для работодателей за дискриминацию в вакансиях.

"То есть нельзя указывать возраст, пол или другие требования, которые дадут преференцию мужчине/женщине и т.д. Штраф уплачивается в десятикратном размере минимальной зарплаты", - объяснил Перепельченко.

Следовательно, в 2024 году размер такого штрафа составляет 80 000 гривен.

Что делать в случае дискриминации по половому признаку

Если человек на работе сталкивается с дискриминацией по половому признаку, защитить свои права он может несколькими способами.

Прежде всего - обратиться в отдел кадров или к руководству предприятия.

По мнению юриста, следует начать именно с "внутреннего рассмотрения ситуации".

"Возможно, вопрос можно решить напрямую с руководством", - отметил он.

Другой способ - обращение в Государственную службу Украины по вопросам труда.

"Этот орган осуществляет контроль за соблюдением законодательства о труде, включая вопросы дискриминации. Жалобу можно подать через официальный сайт Гоструда или лично", - пояснил адвокат.

Еще один вариант - обращение к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека. Он также рассматривает жалобы на нарушение прав человека, в том числе насчет дискриминации.

Последней инстанцией, которая может помочь решить вопрос дискриминации, является суд.

"Лицо имеет право подать иск в суд для защиты своих прав и возмещения морального и материального вреда", - подытожил Перепельченко.