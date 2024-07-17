Штраф - до 80 тысяч. За какое нарушение работодателям грозит наказание
Дискриминация на рабочем месте является серьезным нарушением. Оштрафовать работодателей могут даже за дискриминацию граждан в вакансиях.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат Анатолий Перепельченко из юридической компании "Приходько та партнери".
Содержание
- Основное о дискриминации на рабочем месте
- Дискриминация по половому признаку: какие штрафы угрожают работодателям
- Что делать в случае дискриминации по половому признаку
Основное о дискриминации на рабочем месте
В Украине любая дискриминация на рабочем месте запрещена Кодексом законов о труде (КЗоТ).
В статье 2 "Равенство трудовых прав граждан Украины, недопущение дискриминации в сфере труда" отмечается, что под запрет подпадает любая дискриминация:
- нарушение принципа равенства прав и возможностей
- прямое или косвенное ограничение прав работников
Уточняется, что на ограничение прав работников не могут влиять:
- раса или цвет кожи
- политические, религиозные и другие убеждения
- пол
- гендерная идентичность, сексуальная ориентация
- этническое, социальное и иностранное происхождение
- возраст
- состояние здоровья, инвалидность
- подозрение или наличие заболевания ВИЧ/СПИД
- семейное и имущественное положение, семейные обязанности
- место жительства
- членство в профессиональном союзе или другом общественном объединении
- участие в забастовке
- обращение или намерение обращения в суд или другие органы для защиты своих прав или оказание поддержки другим работникам в защите их прав
- уведомление о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений (других нарушений закона "О предотвращении коррупции"), а также содействие лицу в совершении такого уведомления
- языковые или другие признаки, не связанные с характером работы или условиями ее выполнения
Дискриминация по половому признаку: какие штрафы угрожают работодателям
По словам Перепельченко, дискриминация по половому признаку на рабочем месте является серьезным нарушением.
"Поэтому каждый работник должен знать свои права и куда обращаться за помощью", - отметил он.
Юрист объяснил, что во время военного положения, когда многие мужчины - на фронте, женщины все чаще занимают должности, традиционно считавшиеся мужскими.
"Это еще раз подчеркивает важность одинакового отношения ко всем работникам вне зависимости от пола", - добавил он.
Эксперт подчеркнул, что государством также предусмотрены штрафы для работодателей за дискриминацию в вакансиях.
"То есть нельзя указывать возраст, пол или другие требования, которые дадут преференцию мужчине/женщине и т.д. Штраф уплачивается в десятикратном размере минимальной зарплаты", - объяснил Перепельченко.
Следовательно, в 2024 году размер такого штрафа составляет 80 000 гривен.
Что делать в случае дискриминации по половому признаку
Если человек на работе сталкивается с дискриминацией по половому признаку, защитить свои права он может несколькими способами.
Прежде всего - обратиться в отдел кадров или к руководству предприятия.
По мнению юриста, следует начать именно с "внутреннего рассмотрения ситуации".
"Возможно, вопрос можно решить напрямую с руководством", - отметил он.
Другой способ - обращение в Государственную службу Украины по вопросам труда.
"Этот орган осуществляет контроль за соблюдением законодательства о труде, включая вопросы дискриминации. Жалобу можно подать через официальный сайт Гоструда или лично", - пояснил адвокат.
Еще один вариант - обращение к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека. Он также рассматривает жалобы на нарушение прав человека, в том числе насчет дискриминации.
Последней инстанцией, которая может помочь решить вопрос дискриминации, является суд.
"Лицо имеет право подать иск в суд для защиты своих прав и возмещения морального и материального вреда", - подытожил Перепельченко.
Напомним, ранее мы рассказывали, что работодателям могут разрешить увольнять работников за нарушение "правил поведения".
В то же время украинцам могут разрешить официально "жаловаться" на работодателей во время войны.
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