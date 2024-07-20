Как попросить у руководства повышения зарплаты, чтобы точно получить желаемую сумму

Если работник понимает, что он хорошо выполняет свою работу и получает зарплату ниже рыночной, он может просить руководства о повышении оплаты. Но такую просьбу нужно аргументировать своими профессиональными достижениями.

РБК-Украина расспросила карьерную консультантку Наталью Поставную о том, как правильно поговорить с руководством о повышении зарплаты.

Как правильно поговорить с руководством о повышении зарплаты

Эксперт советует подготовиться к разговору с руководством о повышении зарплаты.

"Проанализируйте свои достижения за последнее время, пропишите свои сильные стороны, компетенции. Проанализируйте ситуацию на рынке труда, какую зарплату сегодня предлагают работодатели", - говорит Поставная.

Она советует при разговоре с руководством обосновать просьбы о повышении своими достижениями, компетенциями и т. д.

Какие фразы можно использовать при разговоре с руководством:

моя зарплата сильно отличается от среднерыночной

у меня стало больше обязанностей

я перевыполнил план на сколько-то процентов (оперируйте цифрами и фактами)

я знаю, как сделать, чтобы все работало еще лучше

мне предложили хорошую должность в другой компании (этот аргумент приводите только тогда, если это действительно так)

Какие фразы не стоит использовать:

за время работы я многому научился

я очень долго работаю в компании

у меня сложные личные обстоятельства

я сверну горы, если повысите мне зарплату

или повышаете зарплату, или я ухожу с работы

я работаю здесь больше всех. Другие вообще ничего не делают

вы меня не цените, вы мне не доплачиваете

Какая средняя зарплата в Украине в 2024 году

В этом году средняя зарплата вырастет до 21 809 гривен. Уже в первом квартале она повысилась на 22,5% и составила 18 903 грн.

В то же время, Кабмин одобрил прогнозируемый рост средней заработной платы в Украине на следующие годы. В 2025 году она составит - 25 732 грн, в 2026 году - 30 260 гривен.

Как изменилась средняя зарплата за последние три месяца (скриншот Work.ua)