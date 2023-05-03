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Для увольнения с военной службы добавили новые основания: решение Рады

Новина українською →
Киев, Среда 03 мая 2023 13:46
Для увольнения с военной службы добавили новые основания: решение Рады Фото: Рада установила дополнительные основания для увольнения с военной службы (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Верховная рада установила дополнительные основания для увольнения с военной службы во время военного положения. За соответствующий законопроект №8009 в целом проголосовали 291 парламентарий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа Ярослава Железняка.

"Рада добавила дополнительные основания для увольнения с военной службы, если близкие родственники погибли или пропали без вести во время осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и обороны. "За" №8009 в целом - 291(голосов - ред.)", - написал Железняк.

О ком идет речь

Как пояснил нардеп, теперь военнослужащий также может демобилизоваться по таким обстоятельствам: если у него погибли или пропали без вести близкие родственники.

Речь идет о тех, у кого близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживании вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Напомним, вчера Верховная рада поддержала законопроект, которым предлагалось продлить военное положение и мобилизацию в стране на 90 дней. Таким образом, мобилизация будет продолжаться в стране, по меньшей мере, до середины августа.

Добавим, что РБК-Украина объясняло, кто имеет право на отсрочку от призыва на военную службу.

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