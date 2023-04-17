Каким будет курс доллара в течение 12 месяцев: прогноз украинского бизнеса

Руководители украинских предприятий ожидают среднего значения обменного курса через 12 месяцев на уровне 42,18 грн/доллар. Девальвационные настроения бизнеса немного улучшились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет "Деловые ожидания предприятий Украины" от Национального банка за I квартал 2023 года.

При этом в четвертом квартале 2022 года бизнес ожидал курс 42,59 грн/доллар, в третьем - 41,93 грн/доллар, во втором квартале 36,06 грн/доллар, в первом квартале - 29,35 грн/доллар.

Доля респондентов, ожидающих в следующие 12 месяцев, обменный курс национальной валюты не превысит 42,00 грн/доллар, составляет 48,3%.

Очередной опрос НБУ был проведен с 30 января - 28 февраля 2023 года. В опросе приняли участие 644 предприятий из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов-руководителей предприятий, а не оценки НБУ.

Напомним, в государственном бюджете Украины на 2023 год заложен среднегодовой курс на уровне 42 гривны за доллар.