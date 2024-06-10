Увольнение Найема: что известно о скандале и как реагируют в правительстве

Глава Национального агентства по восстановлению Мустафа Найем подал в отставку и раскритиковал руководство правительства. В Кабмине обвинения в свой адрес отвергают.

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10 июня глава Национального агентства по вопросам восстановления Мустафа Найем подал в отставку. Свое решение чиновник объяснил обрезкой бюджетов на проекты восстановления и зарплаты работников Агенства, а также созданием искусственных бюрократических препятствий работе.

"Я оставляю должность главы Агентства восстановления. Решение принял самостоятельно из-за системных препятствий, которые не дают дальнейшей возможности эффективно выполнять свои полномочия", - пояснил Найем.

Конференция в Берлине

Кроме того, глава Нацагенства упомянул и о решении руководства правительства об отмене его участия в конференции в Берлине. Речь идет о ежегодной конференции по вопросам восстановления Украины, которая в этом году должна пройти в столице Германии 11-12 июня.

"Все это (перечисленные Найемом достижения Агентства, - ред.) было возможно благодаря поддержке Министерства и министра (речь идет об экс-главе Минвосстановления Александра Кубракова), которые позволяли принимать самостоятельные решения и добиваться результатов, не дожидаясь ударов в спину. С увольнением министра это стало невозможным, и последнее решение главы правительства об отмене моего официального участия в конференции по восстановлению Украины в Берлине это подтвердило", - написал Найем.

Как реагируют в правительстве

Собеседник РБК-Украина в Кабинете министров предоставил копию письма, которым Найему отказывают в поездке на конференцию в Берлин.

Фото: письмо об отказе Найему в командировке в Берлин (РБК-Украина)

"Тема номер 1 сейчас - подготовка к зиме, восстановление и защита энергообъектов. На 12 июня было назначено совещание в правительстве по выполнению Агентством возобновления работ по обустройству инженерно-технической защиты второго уровня на объектах критической инфраструктуры и энергетики. Там должен был быть заслушан отчет Агентства. Именно поэтому премьер-министр не согласовал командировку руководителя Агентства", - рассказал источник в правительстве.

Также на письмо наложена резолюция с просьбой к Найему подготовить отчеты и анализ завершения объектов ІІ уровня защиты и пилотных проектов по восстановлению.