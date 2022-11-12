Освобожденный из плена "ДНР" британец решил вернуться в Украину и назвал цель

Бывший военнослужащий ВСУ, британец Эйден Аслин, которого освободили из плена "ДНР", снова приедет в Украину, чтобы освещать войну.

Как сообщает РБК-Украин а со ссылкой на BBC , об этом заявил сам Аслин.

Он рассказал, что будет вести репортажи о войне и выкладывать их на своем YouTube-канале, но не намерен снова участвовать в боевых действиях.

Отметим, что Аслин был взят в плен в апреле во время боев в Мариуполе. В июне так называемый "суд ДНР" приговорил его к смертной казни, но британца освободили в результате обмена пленными между Украиной и Россией.

По словам военного, в плену его удерживали в маленькой камере с открытым окном, без туалета и с малым количеством пищи. Ему также угрожали смертью, избивали и заставляли петь российский гимн.