ua ru
Сб, 12 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Звільнений з полону "ДНР" британець вирішив повернутися в Україну та назвав мету

Новость на русском →
Субота 12 листопада 2022 22:27
Звільнений з полону "ДНР" британець вирішив повернутися в Україну та назвав мету Фото: Ейден Аслін, колишній військовослужбовець ЗСУ (facebook.com/nottinghamshirelive)
Автор: Іван Носальський

Колишній військовослужбовець ЗСУ, британець Ейден Аслін, якого звільнили з полону "ДНР", знову приїде до України, щоб висвітлювати війну.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC, про це заявив сам Аслін.

Він розповів, що вестиме репортажі про війну і викладатиме їх на своєму YouTube-каналі, але не має наміру знову брати участь у бойових діях.

Зазначимо, що Аслін був узятий у полон у квітні під час боїв у Маріуполі. У червні так званий "суд ДНР" засудив його до страти, але британця звільнили внаслідок обміну полоненими між Україною та Росією.

За словами військового, у полоні його утримували у маленькій камері з відкритим вікном, без туалету та з малою кількістю їжі. Йому також загрожували смертю, били та змушували співати російський гімн.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 22 вересня Україна та Росія провели великий обмін полоненими. У його рамках вдалося звільнити 215 захисників, серед яких був Ейден Аслін.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДНР Війна Росії проти України
NEWS
Аварійні відключення. У Києві та 8 областях екстрено вимикатимуть світло: список
Аварійні відключення. У Києві та 8 областях екстрено вимикатимуть світло: список
DAILY
ЗСУ підходять до Херсона, росіяни біжать за Дніпро. Що відбувається на півдні і чого чекати далі
Юлія Акимовакоресподент ЗСУ підходять до Херсона, росіяни біжать за Дніпро. Що відбувається на півдні і чого чекати далі