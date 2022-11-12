Звільнений з полону "ДНР" британець вирішив повернутися в Україну та назвав мету
Колишній військовослужбовець ЗСУ, британець Ейден Аслін, якого звільнили з полону "ДНР", знову приїде до України, щоб висвітлювати війну.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC, про це заявив сам Аслін.
Він розповів, що вестиме репортажі про війну і викладатиме їх на своєму YouTube-каналі, але не має наміру знову брати участь у бойових діях.
Зазначимо, що Аслін був узятий у полон у квітні під час боїв у Маріуполі. У червні так званий "суд ДНР" засудив його до страти, але британця звільнили внаслідок обміну полоненими між Україною та Росією.
За словами військового, у полоні його утримували у маленькій камері з відкритим вікном, без туалету та з малою кількістю їжі. Йому також загрожували смертю, били та змушували співати російський гімн.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 22 вересня Україна та Росія провели великий обмін полоненими. У його рамках вдалося звільнити 215 захисників, серед яких був Ейден Аслін.
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