В освобожденной части Херсонской области остается более 600 детей, - ОВА
В освобожденной части Херсонской области, где сейчас объявлена обязательная эвакуация, остаются более 600 детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВ Александра Прокудина в Telegram.
По словам Прокудина, в 23 населенных пунктах Херсонской области, где объявлена принудительная эвакуация, по состоянию на сегодня остаются 637 детей.
"Это решение (об обязательной эвакуации, - ред.) не чья-то причуда. Это связано с тем, что российская артиллерия и авиация равняет эти населенные пункты с землей. Поэтому находиться там крайне опасно, особенно детям", - сказал он.
Глава ОВА также сообщил, что:
- 27 октября с этих территорий эвакуировали 32 ребенка и их семьи,
- 28 октября – 9 взрослых и четырех детей.
Всего с 4 октября были эвакуированы 147 детей.
Эвакуация детей
Российские оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Украины. От атак страдают как прифронтовые города и села региона, так и находящиеся в относительном тылу.
Напомним, в сентябре власти Херсонской области объявили эвакуацию для семей с детьми из прифронтовых населенных пунктов Херсонской области.
Кроме того, в Донецкой ОВА сообщали, что 388 детей в области нуждаются в принудительной эвакуации.
Мы также писали, что в этом месяце в Херсонской области изменились условия принудительной эвакуации для семей с детьми.
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