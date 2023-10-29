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В освобожденной части Херсонской области остается более 600 детей, - ОВА

Херсонская область, Воскресенье 29 октября 2023 17:52
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В освобожденной части Херсонской области остается более 600 детей, - ОВА Фото: В освобожденной части Херсонской области остается более 600 детей (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В освобожденной части Херсонской области, где сейчас объявлена обязательная эвакуация, остаются более 600 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВ Александра Прокудина в Telegram.

По словам Прокудина, в 23 населенных пунктах Херсонской области, где объявлена принудительная эвакуация, по состоянию на сегодня остаются 637 детей.

"Это решение (об обязательной эвакуации, - ред.) не чья-то причуда. Это связано с тем, что российская артиллерия и авиация равняет эти населенные пункты с землей. Поэтому находиться там крайне опасно, особенно детям", - сказал он.

Глава ОВА также сообщил, что:

  • 27 октября с этих территорий эвакуировали 32 ребенка и их семьи,
  • 28 октября – 9 взрослых и четырех детей.

Всего с 4 октября были эвакуированы 147 детей.

Эвакуация детей

Российские оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Украины. От атак страдают как прифронтовые города и села региона, так и находящиеся в относительном тылу.

Напомним, в сентябре власти Херсонской области объявили эвакуацию для семей с детьми из прифронтовых населенных пунктов Херсонской области.

Кроме того, в Донецкой ОВА сообщали, что 388 детей в области нуждаются в принудительной эвакуации.

Мы также писали, что в этом месяце в Херсонской области изменились условия принудительной эвакуации для семей с детьми.

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