В освобожденной Боровой обнаружили учебники о "воссоединении Крыма с РФ" (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"Среди них книги по русскому языку, истории РФ разных периодов, основ безопасности жизнедеятельности, обществоведения с российским триколором на обложке и другие", - говорится в сообщении.

Правоохранителям в Боровой удалось обнаружить учебник по истории, в которых было написано о "большом воссоединении Крыма с РФ" и о "наибольшем проекте - строительстве Крымского моста". Оккупанты не обошли стороной и тему "признания" РФ незаконных "ДНР" и "ЛНР" в феврале 2022 года. Учебники будут использованы в качестве вещественных доказательств в уголовных производствах по фактам коллаборационной деятельности и геноцида.

"Оккупанты пытались русифицировать учеников, искореняя все украинское. Они хотели начать учебный год в оккупированных городах и селах области по программам и стандартам образования государства-агрессора", - добавили в прокуратуре.