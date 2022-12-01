На освобожденных территориях Луганской области ищут российских диверсантов (видео)
На деоккупированных территориях Луганской области продолжаются стабилизационные мероприятия. Правоохранители продолжают обнаруживать вражеских диверсантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Луганской ОВА.
"СБУ проводит стабилизационные мероприятия в деоккупированной части Луганской области", - говорится в сообщении.
Как отмечает Луганская ОВА, правоохранители ищут российские диверсанты.
"Служба безопасности Украины до сих пор выявляет "патеряшек" и ДРГшников, которые прячутся по домам в освобожденных селах", - добавили в областной администрации.
Напомним, что контрнаступление ВСУ в Луганской области продолжается и сегодня известно об освобождении 13 населенных пунктов в регионе.
Ранее сообщалось, что в Луганской области украинские военные освободили от российских оккупантов 12 населенных пунктов. Также в регионе на линии фронта инициатива во многом на стороне бойцов ВСУ.
Ранее в Восточной группировке войск ВСУ отметили, что операция по освобождению Луганской области не будет быстрой - на этом направлении российские захватчики укрепились и успели подготовиться в инженерном плане.
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