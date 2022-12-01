ua ru
Чт, 01 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На освобожденных территориях Луганской области ищут российских диверсантов (видео)

Новина українською →
Украина, Четверг 01 декабря 2022 16:53
На освобожденных территориях Луганской области ищут российских диверсантов (видео) Фото: На освобожденных территориях Луганской области ищут российских диверсантов (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

На деоккупированных территориях Луганской области продолжаются стабилизационные мероприятия. Правоохранители продолжают обнаруживать вражеских диверсантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Луганской ОВА.

"СБУ проводит стабилизационные мероприятия в деоккупированной части Луганской области", - говорится в сообщении.

Как отмечает Луганская ОВА, правоохранители ищут российские диверсанты.

"Служба безопасности Украины до сих пор выявляет "патеряшек" и ДРГшников, которые прячутся по домам в освобожденных селах", - добавили в областной администрации.

Напомним, что контрнаступление ВСУ в Луганской области продолжается и сегодня известно об освобождении 13 населенных пунктов в регионе.

Ранее сообщалось, что в Луганской области украинские военные освободили от российских оккупантов 12 населенных пунктов. Также в регионе на линии фронта инициатива во многом на стороне бойцов ВСУ.

Ранее в Восточной группировке войск ВСУ отметили, что операция по освобождению Луганской области не будет быстрой - на этом направлении российские захватчики укрепились и успели подготовиться в инженерном плане.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Луганск Война в Украине
NEWS
Операция на Кинбурнской косе и столкновение под Бахмутом: карты боев
Операция на Кинбурнской косе и столкновение под Бахмутом: карты боев
DAILY
Пункты разлома. Почему команда Зеленского ссорится с Кличко и другими мэрами
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Пункты разлома. Почему команда Зеленского ссорится с Кличко и другими мэрами