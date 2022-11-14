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На освобожденных территориях Херсонской области нужно наращивать ПВО, - Игнат

Фото: в Херсонской области нужно наращивать ПВО (kongsberg.com)
Автор: Антон Малиновский

После деоккупации Херсона там необходимо наращивать силы противовоздушной обороны. В то же время у Воздушных сил ВСУ появилось новое пространство для маневров.

Об этом заявляет РБК-Украина, ссылаясь на выступление представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната во время национального телемарафона.

Он отметил, что авиация - это очень мобильный тип войск, который работает всегда. Так, за 12 ноября украинские самолеты нанесли 13 ударов по средствам ПВО, скоплению живой силы и технике врага.

Также Игнат подчеркнул, что освобождение Херсонщины от оккупантов означает и то, что у сил авиации появилась новая территория, требующая защиты - не только с воздуха, но и с земли. Поэтому на деоккупированных территориях необходимо наращивать средства ПВО.

"Понятно, что основная задача Воздушных сил - это воздушное прикрытие. Херсонцев тоже, как и всех наших украинцев, нужно защищать от "Шахедов", крылатых ракет и другого вооружения, которое оккупанты применяют", - сказал Юрий Игнат.

Напомним, что 13 ноября, в Южнобугском и Таврическом операционных районах ВСУ нанесли четыре авиационных и 33 ракетных и артиллерийских удара по позициям россиян.

А днем ранее, на том же направлении, с целью подавления огня вражеской артиллерии наша авиация дважды отработала по районам развертывания сил противника.

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ХерсонВоздушные силы Украины