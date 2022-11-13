Авиация ВСУ на юге мощно ударила по районам развертывания сил врага
Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в Таврической операционной зоне. ВСУ в течение дня 12 ноября уничтожили десятки российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
С целью подавления огня вражеской артиллерии наша авиация дважды отработала по районам развертывания сил противника.
В свою очередь ракетные и артиллерийские подразделения ВСУ оказывали огневое влияние по позициям и районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения россиян на левом берегу Днепра.
"По уточненным данным, подтверждено уменьшение вражеского войска на 40 солдат и 3 военных автомобиля. Остальные потери РФ доразведываются", - добавили в ОК "Юг".
Напомним, в Черном море сейчас находится одно российское судно-носитель "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 8 крылатыми ракетами.
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