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Авиация ВСУ на юге мощно ударила по районам развертывания сил врага

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Воскресенье 13 ноября 2022 05:17
Авиация ВСУ на юге мощно ударила по районам развертывания сил врага Фото: Авиация ВСУ на юге ударила по районам развертывания сил врага (facebook.com/831BrTA)
Автор: Олег Васкив

Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в Таврической операционной зоне. ВСУ в течение дня 12 ноября уничтожили десятки российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

С целью подавления огня вражеской артиллерии наша авиация дважды отработала по районам развертывания сил противника.

В свою очередь ракетные и артиллерийские подразделения ВСУ оказывали огневое влияние по позициям и районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения россиян на левом берегу Днепра.

"По уточненным данным, подтверждено уменьшение вражеского войска на 40 солдат и 3 военных автомобиля. Остальные потери РФ доразведываются", - добавили в ОК "Юг".

Напомним, в Черном море сейчас находится одно российское судно-носитель "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 8 крылатыми ракетами.

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