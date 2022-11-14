ВСУ били по россиянам авиацией и артиллерией: какая ситуация на южном направлении

За воскресенье, 13 ноября, в Южнобугском и Таврическом операционных районах ВСУ нанесли четыре авиационных и 33 ракетных и артиллерийских удара по позициям россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на публикацию Оперативного командования "Юг".

В сводке говорится, что враг продолжает обустройство обороны на левом берегу Днепра, пытается создать дополнительные рубежи обороны, многоуровневую удержать занятые рубежи. Продолжает наносить огненное поражение наших войск и деокупированных населенных пунктов вдоль правого берега Днепра с применением авиации, тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов.

Также россияне нанесли удар двумя ракетами Х-31 по Бериславскому району и два удара "Ураганами" по Марганецкой общине Никопольщины. Жертв в результате обстрелов нет.

Авиация ВСУ поразила четыре района сосредоточения вражеской живой силы, вооружения и техники на левом берегу Днепра, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 33 огневых задачи.

"Сейчас подтверждены результаты вражеских потерь в количестве 40 рашистов, 7 единиц автобронетехники. Остальные результаты доразведываются", - отмечается в публикации.

Также в ОК "Юг" подчеркнули, что в Черном море находится 12 боевых кораблей, и хотя ракетоносителей среди них нет, это не повод расслабляться. Не советуют терять бдительность и на фоне положительных новостей о деоккупации Херсона.

"Восстанавливаются электросети, водоснабжение, связь и интернет. В то же время еще очень много работы по стабилизации. Именно поэтому местным жителям следует придерживаться правил минной безопасности и рекомендаций органов легитимной власти: не создавать скопления людей, не находиться на непроверенных территориях, быть осмотрительными и бдительными", - говорится в публикации.

Кроме того, в ОК "Юг" заявили, что враг усилил воздушную разведку, в частности, с применением БпЛА.