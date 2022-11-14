На звільнених територіях Херсонської області потрібно нарощувати ППО, - Ігнат

Після деокупації Херсона там необхідно нарощувати сили протиповітряної оборони. Водночас з цим, у Повітряних сил ЗСУ з’явився новий простір для маневрів.

Про це заявляє РБК-Україна , посилаючись на виступ речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната під час національного телемарафону.

Він зазначив, що авіація - це дуже мобільний тип військ, який працює завжди. Так, за 12 листопада українські літаки завдали 13 ударів по засобах ППО, скупченню живої сили та техніки ворога.

Також Ігнат наголосив, що звільнення Херсонщини від окупантів означає і те, що у сил авіації з’явилася нова територія, яка потребує захисту - не тільки з повітря, а і з землі. Тому на деокупованих територіях необхідно нарощувати засоби ППО.

"Зрозуміло, що основне завдання Повітряних сил – це повітряне прикриття. Херсонців теж, як і всіх наших українців, треба захищати від "Шахедів", крилатих ракет та іншого озброєння, яке окупанти застосовують", - сказав Юрій Ігнат.